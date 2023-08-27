Все, что нужно - соблюдать 7 простых правил.

Практикой и опытом многих людей уже давно определено, как похудеть без диет, причем так, чтобы весь процесс был достаточно быстрым и легким.

Действительно, совсем не обязательно изнурять себя непосильными физическими нагрузками, чтобы избавиться от ненавистных лишних килограммов. Все, что нужно - соблюдать 7 простых нижеперечисленных правил, если, конечно, речь не идет о каких-то серьезных проблемах со здоровьем.

Так что, если вы давно искали для себя способы, как похудеть без спорта, эта публикация будет вам полезна.

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Как похудеть без спорта и диет - 7 простых правил

Итак, если вам нужен проверенный способ, как похудеть без диет и физических упражнений, запоминайте, что для этого нужно делать:

Пейте больше двух литров воды в день. Особенно важно потреблять стакан воды перед каждым приемом пищи. Ешьте больше овощей. И старайтесь начинать каждую трапезу с овощного салата. Тщательно пережевывайте пищу, ешьте не спеша. Не злоупотребляйте перекусами. 1-2 в день - норма, но только для чрезмерно активных людей. Хорошенько высыпайтесь, сон очень важная составляющая в общем процессе обмена веществ. Попробуйте снижать температуру в помещении, положительное влияние этого на массу тела подтверждают исследования. Контролируйте свой вес с помощью узких брюк, они вполне могут сойти за сдерживающий от перекусов фактор.

Эффект от соблюдения этих простых правил долго себя ждать не заставит.

Как похудеть без упражнений - советы фитнес-тренера

Как быстро похудеть без спорта, точно знает фитнес-тренер Марина Боржемская. В интервью УНИАН она рассказала о правильном питании, которое поможет привести свое тело в форму без изнурительных физических нагрузок и неэффективных диет.

В общем, отвечая на вопрос, как похудеть в домашних условиях без диет и спорта, специалист акцентирует на правильном питании. По ее словам, в рацион необходимо добавить побольше зелени, овощей, кисломолочные продукты, не забывать о кашах, а также жирах растительного и животного происхождения.

Напомним, ранее УНИАН писал, как похудеть без диет и спорта, выработав несколько полезных привычек.

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