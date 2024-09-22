Попробуйте очень простой способ почистить чеснок за считанные секунды.

Почистить чеснок - весьма утомительная задача. Тонкая кожура с трудом отделяется от зубчиков и липнет к рукам. К счастью, кулинары придумали немало лайфхаков, чтобы облегчить процесс. Для одного из них понадобится микроволновка. Узнайте, как быстро почистить чеснок и не запачкать руки.

Как почистить чеснок в микроволновке

Положите зубчики чеснока в миску и поставьте в микроволновку на 20 секунд на максимальной мощности. После этого они станут мягкими и горячими, слегка раздуются, а кожура легко слезет.

Обратите внимание, что после нагрева чеснок частично приготовится и потеряет остроту. Поэтому такой метод не подходит, если вам нужен сырой чеснок.

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Другие лайфхаки, как легко почистить чеснок

Большую эффективность показывает способ очищения чеснока в банке. Выложите зубчики в банку и закрутите крышку. Затем резко встряхните емкость несколько раз. Кожура отпадет сама по себе.

Второй популярный способ - раздавливание ножом. Выложите зубчики на доску и придавите плоской стороной ножа. После сдавливания шелуха сойдет. Метод подходит для крупных кусочков.

Третий один лайфхак, как почистить чеснок, - положить его в теплую воду. Отрежьте кончики зубчиков и положите в миску с горячей водой на минуту. Затем просто снимите кожицу пальцами.

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