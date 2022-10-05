Нужно ли чистить орехи и можно ли хранить грецкие орехи в стеклянной банке - узнайте в материале УНИАН.

Грецкий орех - популярный в Украине продукт, которым запасаются многие люди. Срок хранения такого ореха - 2 года, при соблюдении определенных условий. Основное требование - отсутствие прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. УНИАН расскажет, как хранить орехи очищенные и в скорлупе.

Ранее мы говорили о том, чем полезен грецкий орех для организма человека.

Как и где хранить очищенные грецкие орехи - рекомендации

Очищать орехи советуют тем, кто хочет сэкономить место при хранении. Ядра орехов нужно подсушить в микроволновке при 100-150°C 10 минут, чтобы обеззаразить их. Очищенные орехи лучше всего хранить в герметично закрытой таре - стеклянной банке или пластиковом контейнере. В таком виде очищенные орехи могут храниться около 12 месяцев.

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Если вас интересует, можно ли хранить в холодильнике грецкие орехи, то однозначно - да, можно. Ядра нужно освободить от скорлупы и расфасовать орехи в зип-пакеты. В качестве альтернативы подойдет любая пластиковая тара и плотно закрывающейся крышкой. В таком виде в холодильнике грецкие орехи можно хранить 4-5 месяцев, в морозилке - 1 год.

Где и сколько хранится грецкий орех в скорлупе

Грецкий орех можно вообще не очищать - он отлично хранится и в своем естественном виде. Прежде, чем отправлять орехи на хранение, их нужно тщательно вымыть и разложить на противень во включенной духовке - так у вас получится подсушить орехи и обеззаразить их. Без сушки орехи будут храниться хуже - излишняя влага или неподходящие условия станут причиной порчи и гниения продукта.

Идеальная тара для хранения орехов в скорлупе - это утепленные ящики или стеллажи в кладовке. Главное - обеспечить орехам хорошую вентиляцию и отсутствие прямых солнечных лучей. Также грецкие орехи можно хранить в пластиковых контейнерах и холщовых мешках. Срок хранения в таком виде - 2 года.

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