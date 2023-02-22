Домашние котлеты у каждого повара получается по-разному. Кроме того, существует множество разных рецептов этого блюда. Каждый из них позволит немного разнообразить вкус любимых котлет.
- Что нельзя добавлять в фарш - популярные ошибки
- Что можно добавить в фарш для котлет - полезные продукты
- Вкусные свиные котлеты - что понадобится
Ранее мы писали, как быстро приготовить невероятные котлеты куриные - рецепт сочного блюда на сковороде.
Что нельзя добавлять в фарш - популярные ошибки
Несмотря на то, что многие добавляют в фарш для котлет яйца, опытные кулинары советуют этого не делать. Считается, что из-за использования яиц они становятся более сухими.
Кроме того, на мягкость фарша влияет молоко. Часто хозяйки заливают хлеб именно молоком, однако лучше использовать для этого простую воду. Эксперты считают, что из-за молока фарш может стать жестче.
Что можно добавить в фарш для котлет - полезные продукты
Особенность котлет заключается в том, что их можно готовить с большим количеством продуктов. Самые полезные и популярные - овощи. Болгарский перец, морковь, кабачки и даже капуста не только сделают котлеты более сочными, но и улучшат их вкусовые качества.
Вкусные свиные котлеты - что понадобится
Для приготовления нужно взять:
- свинину - 1,5 килограмма;
- лук - 200 грамм;
- батон - 100 грамм;
- укроп/петрушку - несколько веточек;
- специи.
Нарезаем небольшими кусочками мясо и лук. Пропускаем их через мясорубку и тщательно разминаем. Затем берем хлеб - желательно использовать "вчерашний", нарезаем его и тоже пропускаем через мясорубку.
Крошим в фарш мелко нарезанную зелень и приправляем по вкусу. Кроме соли и перца, можем использовать покупную приправу для котлет или любые другие добавки, которые вам нравится.
Перемешиваем фарш, формируем из него котлетки и обжариваем их на сковороде. Также можно предварительно обвалять их в панировочных сухарях. Затем жарим котлеты на среднем огне до полной готовности.