Можно ли мыть пол с перекисью водорода и чем еще полезен антисептик, кроме дезинфекции ран, - узнайте на УНИАН.

Перекись водорода - бюджетный антисептик, знакомый каждому украинцу. Чаще всего в аптеках можно встретить концентрацию от 3 до 10%. Использовать перекись можно не только для дезинфекции ран и порезов, но и во время чистки жилища. Учитывайте, что антисептик хранится недолго - после вскрытия упаковки лучше израсходовать бутылочку в течение 1 месяца.

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Перекись водорода для уборки

Тряпки и губки для посуды

При длительном использовании таких "кухонных помощников", они накапливают в себе неприятные запахи и микробы. Особенно в дезинфекции нуждаются железные губки, которыми вы чистите кастрюли и сковородки. В них, зачастую, остаются кусочки еды, а это отличная среда для бактерий.

Сделайте раствор перекиси и воды в соотношении 1:1, замочите тряпки и губки в нем на 10-15 минут, затем тщательно прополощите и высушите естественным образом.

Разделочные доски

Деревянные и пластиковые доски для нарезки продуктов или разделывания их со временем трескаются. В эти трещины попадают микробы и размножаются, радуясь жизни и заражая вашу еду.

Для того, чтобы избежать подобной ситуации, каждый раз после использования доски протирайте ее перекисью, оставляйте на 5-10 минут, а затем ополаскивайте водой.

Нагар на сковороде или плите

Если вы хотите избавиться от застаревшего жира или нагара на кухонной утвари, сделайте раствор: смешайте полстакана соды, несколько капель средства для мытья посуды и 2 ст. л пероксида.

Читайте такжеЯблочный уксус: польза и 7 вариантов применения в бытуВсе ингредиенты нужно взбить до состояния пены, затем нанести на проблемные участки. Оставить на 10 минут, затем потереть металлической губкой и смыть водой.

Такой же способ подходит, если вам нужно вернуть привлекательный внешний вид керамической посуде.

Ковры и мебель

Въевшуюся грязь на ковре или обивке мебели можно удалить с помощью 3% раствора перекиси. С помощью такого средства получится избавиться даже от чайных или кофейных пятен, а также от следов краски.

Смешайте 3 ст. л соды, 2 ст. л перекиси и вылейте в пульверизатор. Нанесите раствор на пятно, потрите губкой и оставьте на 20 минут. После этого промокните проблемное место хлопчатобумажной салфеткой, высушите феном. Для того, чтобы устранить неприятный запах, насыпьте несколько грамм соды и пропылесосьте.

Полы и плинтусы

Перекись водорода - эффективное средство для чистки поверхностей. Вам нужно развести 1 стакан пероксида в 4 л. воды и разогреть до 40-50°C. Если вымыть таким раствором полы и плинтусы, протереть швы на кухне и в ванной, то получится избавиться от бактерий. Идеально - нанести раствор на проблемные участки, подождать 10-15 минут, а затем смыть водой.

Грибок и плесень

Для того, чтобы избавиться от такой проблемы, вам подойдет только 33% перекись водорода. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, вылейте в пульверизатор. Нанесите жидкость на поверхности, где образовалась плесень, и подождите 10-15 минут. Затем потрите губкой и смойте водой.

Пищевые контейнеры

Читайте такжеКак снять усталость с ног: домашние рецепты ванночек для релаксаЛанчбоксы, в которых постоянно хранится еда, нельзя качественно вымыть с помощью средства для мытья посуды - их нужно периодически обеззараживать. Причина - пластик впитывает в себя запахи и частички еды, что способствует размножению бактерий.

Смешайте в пропорции 1:1 воду и перекись, промойте раствором контейнер, а затем тщательно промойте под проточной водой. Высушите естественным образом.

Аквариум

Часто владельцы домашних рыбок жалуются, что на стенках аквариума появляются водоросли или другие загрязнения. Перед тем, как начинать дезинфекцию, достаньте из аквариума всех обитателей и элементы декора, которые могут пострадать от пероксида.

Необходимое количество перекиси зависит от объема аквариума, на 250 мл воды обычно используют 60 мл антисептика. Вам нужно набрать перекись в шприц и нанести на те участки, где образовались загрязнения. Грязь исчезнет, а вам нужно будет протереть стенки чистой тряпкой.

ВАЖНО: слишком много перекиси использовать нельзя - обитатели аквариума могут погибнуть.

Зубные щетки

На щетине зубных щеток накапливаются бактерии, которые разрушают эмаль зуба и ускоряют развитие кариеса. Не ждите, пока это произойдет - дезинфицируйте зубные щетки раз в неделю. Оптимальный вариант - 3% перекись, которую нужно налить в стакан и затем опустить в него щетки щетиной вниз. Подождать 5-10 минут, а затем промыть водой. По желанию можно добавить соду и нанести такую кашицу на зубную щетку.

По аналогии у вас получится продезинфицировать и щетки для ковров, для одежды, расчески свои или домашних животных.

Отбеливание вещей

Если ваша белоснежная одежда потеряла нужный блеск и обрела неприятный желтый оттенок, замочите ее в растворе перекиси. На 10 л. воды используйте 4 ст.л пероксида, оставьте одежду на 30 минут в емкости с раствором, затем постирайте в машинке и высушите естественным образом.

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