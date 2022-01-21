Можно ли использовать нашатырный спирт в быту и как правильно это делать - узнайте на УНИАН.

Нашатырный спирт продается в любой аптеке, приобрести его не составит труда. Само вещество - это 10% раствор аммиака, который помогает в хозяйстве так же хорошо, как и химические средства. УНИАН подскажет, как использовать нашатырный спирт в садоводстве или в быту, не прибегая к помощи магазинных бутылочек с "химией".

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Правила использования нашатырного спирта

Прежде, чем приступать к взаимодействию с таким средством, ознакомьтесь с важными рекомендациями:

Как применять нашатырный спирт в быту

Плита и духовка

Раствор аммиака отлично справляется с жиром и нагаром, так как быстро размягчает их. Для того, чтобы отмыть въевшиеся загрязнения, налейте в большой таз горячей воды и растворите в ней 100 мл нашатыря. Затем на 20 минут опустите туда решетку, сковороду или любой другой предмет, который нужно очистить. По окончании этого времени промойте кухонную утварь под проточной водой и тщательно вытрите тряпкой, проверяя, чтобы не осталось спирта на поверхности изделия.

Зеркала и стеклянные поверхности

Можно использовать нашатырь для всех изделий из стекла, даже для посуды. Растворите 1 ст.л спирта в 2 стаканах воды и перелейте смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на поверхность и сразу вытрите сухой тряпкой. Лучше всего использовать микрофибру - она не оставляет ворсинок.

Читайте такжеЧем отмыть духовку от жира и гари: 5 действенных способовСантехника и кафель

Нашатырный спирт подходит и для борьбы с мыльными отложениями. Чтобы избавиться от засохших мыльных пятен в углах ванной или умывальника, растворите 1 ст.л спирта в 4 л воды и нанесите на проблемные участки. Оставьте на 10-15 минут, затем вытрите губкой и тщательно промойте водой.

Второй эффект - дезинфекция сантехники и кафеля. Раствором, описанным выше, вы можете протирать межплиточное пространство, унитаз, труднодоступные места в ванной, где от влажности образуется грибок и плесень.

Ковры и мебель

Доступный и простой метод, как удалить старые пятна на любимом ковре или мягкой обивке дивана. Растворите нашатырь и воду в соотношении 1:1 и нанесите на загрязненный участок. Оставьте на 10 минут, затем положите на пятно старое полотенце, сверху поставьте разогретый утюг. В течение 20 секунд прижимайте его, используя функцию пара. Проверьте результат - пятно с дивана или ковра должно перейти на полотенце. Повторяйте процедуру несколько раз, добавляя водно-спиртовую смесь, до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Нашатырный спирт от тараканов и моли

Для того, чтобы избавиться от насекомых, вам нужно понять степень запущенности ситуации:

Первый вариант: растворить 1 ч.л нашатыря в 1 л холодной воды, полученной смесью вымыть все поверхности в доме - двери, окна, плинтуса, полы и тд. Если помещение большое или тараканов много, лучше использовать 100 мл спирта. Подходит такой вариант тем, у кого нет возможности покинуть дом на период войны с вредителями.

Читайте такжеКак отмыть чашку от налета: 5 простых способовВторой вариант: раствор не готовить, нашатырный спирт прямо из баночки налить в небольшие емкости (крышечки, например) и поставить в местах, где были замечены "усатые". Также можно использовать нашатырь в шприце - разбрызгать его в труднодоступных местах квартиры. Этот способ лучше взять на вооружение, если вы можете уехать на 2-3 дня, чтобы не дышать аммиаком.

Отпугнуть моль с помощью нашатыря тоже не составит труда: сделайте раствор, в котором будет 100 мл спирта на 1 л воды. Вымойте полученным средством шкафы, ящики и полки, а затем дайте им высохнуть. Не забудьте открыть окно, чтобы проветрить помещение.

Нашатырный спирт для одежды

Аммиачный раствор выручит тех, кто не знает, как избавиться от засохших пятен на одежде. Вам нужно смешать 150 мл средства для мытья посуды, 150 мл спирта, 6 ст.л соды и 2 стакана теплой воды. Нанесите полученную массу на пятно, оставьте на 30 минут, а затем постирайте вещь, как обычно.

Пятна крови, травы или вина можно вывести, если смешать спирт с водой в соотношении 1:1. Таким же раствором получится отбелить кроссовки, если другие средства не помогают.

ВАЖНО: использовать такой метод можно только для изделий из хлопка или полиэстера - шерстяные и шелковые изделия слишком деликатны.

Нашатырный спирт для растений

Если у вас дома или на приусадебном участке есть хризантемы, мальвы, фиалки или сирень, вы можете подкормить их с помощью раствора нашатыря. Так же хорошо смесь подойдет и для огурцов, тыквы, капусты или бобовых культур.

Возьмите 4 л воды, растворите в ней 1 ст.л нашатырного спирта и полейте землю. Растения, которые любят щелочную среду, будут лучше себя чувствовать, главное - не попасть на листья, чтобы не спровоцировать ожоги.

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