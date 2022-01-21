Что можно чистить нашатырным спиртом / depositphotos.com

Нашатырный спирт продается в любой аптеке, приобрести его не составит труда. Само вещество - это 10% раствор аммиака, который помогает в хозяйстве так же хорошо, как и химические средства. УНИАН подскажет, как использовать нашатырный спирт в садоводстве или в быту, не прибегая к помощи магазинных бутылочек с "химией".

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Правила использования нашатырного спирта

Прежде, чем приступать к взаимодействию с таким средством, ознакомьтесь с важными рекомендациями:

Меры предосторожности / Инфографика УНИАН

Как применять нашатырный спирт в быту

Что можно отмыть с помощью нашатыря / depositphotos.com

Плита и духовка

Раствор аммиака отлично справляется с жиром и нагаром, так как быстро размягчает их. Для того, чтобы отмыть въевшиеся загрязнения, налейте в большой таз горячей воды и растворите в ней 100 мл нашатыря. Затем на 20 минут опустите туда решетку, сковороду или любой другой предмет, который нужно очистить. По окончании этого времени промойте кухонную утварь под проточной водой и тщательно вытрите тряпкой, проверяя, чтобы не осталось спирта на поверхности изделия.

Зеркала и стеклянные поверхности

Можно использовать нашатырь для всех изделий из стекла, даже для посуды. Растворите 1 ст.л спирта в 2 стаканах воды и перелейте смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на поверхность и сразу вытрите сухой тряпкой. Лучше всего использовать микрофибру - она не оставляет ворсинок.

Читайте такжеЧем отмыть духовку от жира и гари: 5 действенных способовСантехника и кафель

Нашатырный спирт подходит и для борьбы с мыльными отложениями. Чтобы избавиться от засохших мыльных пятен в углах ванной или умывальника, растворите 1 ст.л спирта в 4 л воды и нанесите на проблемные участки. Оставьте на 10-15 минут, затем вытрите губкой и тщательно промойте водой.

Второй эффект - дезинфекция сантехники и кафеля. Раствором, описанным выше, вы можете протирать межплиточное пространство, унитаз, труднодоступные места в ванной, где от влажности образуется грибок и плесень.

Ковры и мебель

Доступный и простой метод, как удалить старые пятна на любимом ковре или мягкой обивке дивана. Растворите нашатырь и воду в соотношении 1:1 и нанесите на загрязненный участок. Оставьте на 10 минут, затем положите на пятно старое полотенце, сверху поставьте разогретый утюг. В течение 20 секунд прижимайте его, используя функцию пара. Проверьте результат - пятно с дивана или ковра должно перейти на полотенце. Повторяйте процедуру несколько раз, добавляя водно-спиртовую смесь, до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Нашатырный спирт от тараканов и моли

Как избавиться от насекомых / depositphotos.com

Для того, чтобы избавиться от насекомых, вам нужно понять степень запущенности ситуации:

Первый вариант: растворить 1 ч.л нашатыря в 1 л холодной воды, полученной смесью вымыть все поверхности в доме - двери, окна, плинтуса, полы и тд. Если помещение большое или тараканов много, лучше использовать 100 мл спирта. Подходит такой вариант тем, у кого нет возможности покинуть дом на период войны с вредителями.

Читайте такжеКак отмыть чашку от налета: 5 простых способовВторой вариант: раствор не готовить, нашатырный спирт прямо из баночки налить в небольшие емкости (крышечки, например) и поставить в местах, где были замечены "усатые". Также можно использовать нашатырь в шприце - разбрызгать его в труднодоступных местах квартиры. Этот способ лучше взять на вооружение, если вы можете уехать на 2-3 дня, чтобы не дышать аммиаком.

Отпугнуть моль с помощью нашатыря тоже не составит труда: сделайте раствор, в котором будет 100 мл спирта на 1 л воды. Вымойте полученным средством шкафы, ящики и полки, а затем дайте им высохнуть. Не забудьте открыть окно, чтобы проветрить помещение.

Нашатырный спирт для одежды

Как отстирать старые пятна / depositphotos.com

Аммиачный раствор выручит тех, кто не знает, как избавиться от засохших пятен на одежде. Вам нужно смешать 150 мл средства для мытья посуды, 150 мл спирта, 6 ст.л соды и 2 стакана теплой воды. Нанесите полученную массу на пятно, оставьте на 30 минут, а затем постирайте вещь, как обычно. 

Пятна крови, травы или вина можно вывести, если смешать спирт с водой в соотношении 1:1. Таким же раствором получится отбелить кроссовки, если другие средства не помогают.

ВАЖНО: использовать такой метод можно только для изделий из хлопка или полиэстера - шерстяные и шелковые изделия слишком деликатны.

Нашатырный спирт для растений

Как использовать нашатырный спирт в садоводстве / depositphotos.com

Если у вас дома или на приусадебном участке есть хризантемы, мальвы, фиалки или сирень, вы можете подкормить их с помощью раствора нашатыря. Так же хорошо смесь подойдет и для огурцов, тыквы, капусты или бобовых культур.

Возьмите 4 л воды, растворите в ней 1 ст.л нашатырного спирта и полейте землю. Растения, которые любят щелочную среду, будут лучше себя чувствовать, главное - не попасть на листья, чтобы не спровоцировать ожоги.

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