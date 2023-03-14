Если вы уже собрали весь хлам, то не спешите его нести на мусорку, есть важный нюанс.

Если вы еще до сих пор не знаете, когда лучше избавляться от старых вещей, и как это правильно делать, тогда скорее вникайте - сейчас самое подходящее время для того, чтобы выбросить лишнее.

Считается, что ненужные или сломанные/сношенные вещи отнимают у человека жизненные силы и не позволяют войти в дом чему-то новому и положительному.

Ранее мы говорили о том, какие вещи нельзя выкидывать.

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Как старые вещи влияют на человека

Из-за старья можно буквально погрузнуть в прошлом. Именно старые вещи могут тормозить вас на пути к изменениям, поскольку, например, зачем покупать новый купальник если и старый якобы есть, хотя, по факту, его уже давно пора отправить в мусорный бак.

Есть и мистическая сторона медали: считают, что через дырявые вещи благополучие буквально "убегает". Можно посмотреть на это и с более приземленной стороны - человек, который хорошо одет, чувствует себя уверенней и может достичь большего.

Можно ли выбрасывать старые вещи на помойку

Сначала стоит разобраться с тем, что нужно выбросить из своего гардероба. В первую очередь избавьтесь от таких вещей:

дырявые носки;

бюстгальтеры, которые потеряли форму;

испорченные колготки;

одежда, которая вам не подходит;

купальники, которые не будете носить;

вещи с пятнами, которые нельзя отстирать;

одежда, которая вам не по вкусу.

Некоторые старые вещи ни в коем случае нельзя просто взять и отправить в мусорку. В частности, сумки и кошельки нельзя выбрасывать, поскольку можно лишиться денежных потоков. Лучше всего такие вещи сжигать или закапывать возле растущего молодого дерева.

Ни в коем случае не отправляйте в мусорный бак ваше нижнее белье, иначе - грозят измены. Такие вещи советуют рвать на мелкие куски или сжигать. Также не выбрасывают детские вещи, поскольку считается, что их могут использовать злые люди, чтобы навредить целой семье. Такие вещи лучше отдать в хорошие руки, чтобы их доносили другие дети. Не стоит отправлять в мусор и старую обувь - ее советуют сжечь.

Что говорить, когда выбрасываешь старые вещи

Вещи, которые можно просто выбросить, советуют сначала отправить в стирку, но не стирать их с порошком или мылом, а просто сделать солевой раствор. Соли издавна приписывают магические свойства, она якобы может влиять на энергетику вещей. Постиранные таким необычным способом вещи советуют высушить, а потом прочитать над ними заговор:

За добрую службу благодарю, на волю отпускаю. Другим служите, мое счастье мне возвратите, мне - мое счастье, чужим - чужое. Аминь.

Если решитесь избавиться от ненужных вещей - обязательно прислушайтесь к советам: лучше перестараться, чем потом разбираться с негативными последствиями.

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