Опасна ли темная кровь при месячных в начале и почему стоит бояться некоторых оттенков цвета крови в этот период – выяснил УНИАН.

Что женское здоровье "барахлит", можно узнать с первого взгляда – если внимательно присмотреться, какого цвета ваши месячные. Секундное дело – и ты поймешь, можно ли спать спокойно или уже пора бежать к врачу, панически сверкая пятками.

Какие на цвет нормальные месячные, а какой цвет крови при месячных говорит об опасности, пишет Кobieta.

Тема "красных дней календаря" довольно деликатная. О ней мало говорят в школе, часто высмеивают в обидных анекдотах и всячески навязывают мнение, что о таком надо молчать. Поэтому информацию об этом аспекте женского здоровья зачастую приходится искать самим – где-нибудь в интернете. Некоторые девушки даже не задумываются, что цвет крови во время месячных может быть "неправильным", "не таким" и попросту "опасным" - сигнализирующем о серьезных проблемах в организме.

Итак, какой цвет месячных говорит о норме. При регулярных месячных нормальным считается темно-красный оттенок крови: темная кровь при месячных в начале с высокой долей вероятности свидетельствует, что эндокринная и репродуктивная системы функционируют без каких-либо проблем.

Оранжевый цвет тоже не является поводом для беспокойства: просто кровь смешалась с цервикальной слизью. Но если при этом появился неприятный запах, то это уже может быть ранним признаком вагинальной инфекции. В этом случае пора идти к гинекологу.

А вот розовый или светло-розовый цвет крови – это уже повод для беспокойства. Такой оттенок (особенно в сочетании с нерегулярным циклом) может указывать на низкий уровень эстрогена и, среди прочего, выступать сигналом о синдроме поликистозных яичников. Также слишком светлая менструальная кровь может указывать на авитаминоз или общую слабость организма.

Не должна вызывать беспокойства и коричневая кровь при месячных. Даже если речь идет про месячные коричневого цвета в первый день – небольшое количество таких выделений не повод волноваться. Беспокоиться надо, если пятна коричневого цвета появляются на нижнем белье в период между менструациями: в этом случае это может быть симптомом эндометриоза, миомы матки, гормональных или других нарушений.

К опасным цветам относится и серый цвет крови: это может быть сигнал, что в организме развивается заболевание, что передается половым путем.

Черная кровь при месячных – это нормально, если это нечастое явление. Очень темная кровь начинает выделяться, если месячная жидкость долгое время оставалась в полости матки, например, после ночи. Однако при частом появлении черной крови во время менструации вне зависимости от времени суток рекомендуется срочно идти к гинекологу.

И помните: если есть малейшие сомнения или опасения насчет своего здоровья, всегда лучше проконсультироваться с врачом.

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Автор: Диана Беловодская