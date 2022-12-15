Что делать, если на работе порвались колготки и как достойно выйти из положения - узнайте в материале УНИАН.

Капроновые колготки - красивый элемент гардероба, который присутствует в арсенале каждой женщины. Однако иногда иногда на колготках образовываются "стрелки", затяжки и дырки - приходится быстро включать смекалку. УНИАН расскажет, как незаметно зашить колготки и скрыть порванный участок ткани подручными средствами.

Ранее мы говорили о том, как поджать молнию на сумке или куртке, если она расходится.

Как убрать стрелку на капроновых колготках - проверенные методы

Опытные модницы предлагают целых пять вариантов, как можно скрыть стрелки на колготках. Эти советы вам также помогут, если образовалась затяжка на колготках, а прямо сейчас снять их и надеть другие не получается.

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Нитки

Идеальное решение - незаметно зашить колготки нитками. При этом, нитки должны быть синтетическими или хлопковыми, а иголка - максимально тонкой. Сам процесс шитья в данном случае очень прост - стежками зашивайте порванные колготки, не пропуская ни одного миллиметра, двигаясь сверху вниз. Если зашиваете участок на пальцах или пятке, то сделайте несколько слоев швов, чтобы закрепить материал как можно прочнее.

Лак для волос

Если в вашей сумочке найдется такое средство - смело им воспользуйтесь. Распылите лак для волос на расстоянии 30 см от колготок прямо на дырку или затяжку. "Стрелка" тут же остановится - вещества в составе лака для волос прочно закрепляют ткань. Кстати, такой лайфхак подойдет, если вам интересно, как сделать так, чтобы колготки не рвались - перед тем, как надеть их, попшикайте лаком для волос - материал будет более устойчивым к повреждениям.

Канцелярский клей

Иногда случается так, что затяжка на колготках образуется прямо на работе или во время важной деловой встречи. В такой ситуации можно воспользоваться обычным клеем - ПВА или карандашом.

Обработайте средством не только поврежденный участок, но и края вокруг него - снимать колготки для этого не обязательно, можно проводить такую процедуру прямо на ноге. Подождите, пока клей не высохнет и смело продолжайте заниматься своими делами.

Лак для ногтей

Конечно, в эпоху популярности гель-лака, мало кто из женщин красит ногти обычным лаком для ногтей, однако, его все еще можно купить в магазинах косметики. Если заметили дырку на колготках, купите прозрачный лак и обильно смажьте им "стрелку", особенное внимание уделив тому месту, где стрелка заканчивается. Такая хитрость поможет вам остановить процесс разрушения капрона.

Мыло

Для того, чтобы спасти колготки, подойдет и обычное мыло - это удобно, если под рукой нет ни одного из вышеперечисленных средств. Намыльте палец и обильно смажьте мылом дырку, затяжку или "стрелку" на колготках, захватывая края вокруг них. Кстати, в этих же целях подойдут и другие косметические средства - гель для душа, шампунь или средство для мытья посуды.

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