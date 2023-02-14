Не стоит думать, что слишком соленые огурцы уже никак нельзя сделать вкусными.

Маринованные огурцы просто готовить, но легко испортить. Порой многие из нас сталкиваются с проблемой и не знают, что делать, если маринованные огурцы пересолены. Оказывается, все очень просто. Спасти консервацию можно и нужно, выбрасывать огурцы точно не стоит.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать с оставшимся огуречным рассолом, теперь же предлагаем вам узнать, что делать, если пересолил консервацию и как убрать лишнюю соль из соленых огурцов.

Что делать, если огурцы слишком соленые - советы

Огурцы очень быстро впитывают соль, а потому такая проблема возникает часто. Но не все хозяйки знают, что огурцы также быстро и отдают всю соль, если правильно их "реанимировать".

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Одним из самых очевидных и простых советов о том, как спасти пересоленные огурцы, является совет - попросту использовать их в блюдах, где дополнительная соль будет кстати. К примеру, вы можете приготовить "Оливье" и просто не солить все остальные ингредиенты, а огурцы "поделятся" солью и не испортят салат.

Если же огурцов слишком много, опытные хозяйки советуют поменять рассол. Просто слейте рассол и залейте огурцы новым. Для этого добавьте в кипяченую воду все специи, кроме соли, всего за несколько дней огурцы отдадут лишнюю соль воде. Однако стоит помнить, что такие огурцы нужно хранить как можно меньше, они могут быстро забродить. Если вы хотите убрать лишнюю соль из огурцов быстрее, то перед тем, как заливать их новым рассолом, срежьте с них края.

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Также спасти очень пересоленные огурцы может сладкий рассол. Расстворите в холодной воде примерно 3 столовые ложки сахара, слейте с огурцов старый рассол и залейте их сладкой водой. За 1-2 дня лишняя соль уйдет, огурцы снова будут вкусными.

Хозяюшки также советуют спасать пересоленные огурцы уксусом. Для этого сделайте маринад с сахаром и на каждый литр воды добавляйте половину столовой ложки уксуса. Такой рассол нужно нагреть и залить им огурцы, старый рассол предварительно слить.

Если же вы пересолили малосольные огурцы, то их нужно обмыть и просто залить холодной водой. В нее можно добавить чеснок, зелень, специи по вкусу. Самое главное - забудьте о соли. Если же в малосольных огурцах слишком много соли, то залейте их сладкой теплой водой, за 2 суток они снова станут вкусными и отдадут лишнюю соль.

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