Чем полезен рассол от огурцов и как с помощью него можно приготовить ужин, а также вымыть посуду - узнайте на УНИАН.

Огуречный рассол - жидкость, которая остается в банке из-под консервированных огурцов. Его можно вылить, можно выпить, если накануне здорово погуляли, а можно эффективно применить в быту. УНИАН расскажет, полезен ли огуречный рассол для похудения и чем еще он может вам помочь.

Огуречный рассол для кишечника - зачем пить

Консервированные огурцы и рассол содержат пробиотики, необходимые человеку для нормального функционирования кишечника. Также в составе рассола есть кальций, калий, магний, железо и другие полезные вещества. Регулярно употребляя рассол, вы можете укрепить иммунитет, улучшить аппетит, ускорить метаболизм и предупредить обезвоживание. Специалисты говорят, что выпивая каждый день по 1 стакану рассола, вы сможете заметно поправить свое здоровье.

Огуречный рассол - польза для похудения

Уксусная диета - не новое слово в мире моделей и тех женщин, которые мечтают о красивой фигуре. Американские исследователи утверждают, что уксус помогает человеку сбрасывать вес без вреда для организма. Для быстрого похудения рекомендуется пить слегка теплый огуречный рассол 1-2 раза в день, по 1 стакану во время каждого приема пищи.

Видео дня

Огуречный рассол для выпечки - рецепт печенья

Жидкость из-под огурцов с приправами, специями и уксусом можно использовать для приготовления вкусной выпечки. Наши мамы и бабушки знают, что 30 лет назад, когда с определенными продуктами был дефицит, нужно было как-то выходить из положения - они старались находить замену. Именно так рассол и стал ингредиентом для теста, из которого можно сделать вкусное печенье.

Вам понадобятся:

огуречный рассол - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

мука - 3 стакана;

подсолнечное масло - 100 мл;

сода - 1 ч.л.

Все ингредиенты нужно смешать, замесить тесто и оставить его в теплом месте на 20 минут. Затем раскатать, вырезать формой печенье и запекать в духовке 20 минут при 180°C.

Рассол огуречный - рецепт маринада

В рассоле от огурцов можно смело мариновать мясо - вам достаточно лишь залить рассолом выбранный кусок говядины, курицы или свинины, добавить специи и травы. Оставить мясо на 8 часов мариноваться, а затем пожарить на костре или гриле.

Также рассолом можно мариновать тертую морковь или нарезанный лук - этот метод пригодится вам, если нужно быстро получить пикантные маринованные овощи. Нарежьте морковь и лук, положите в рассол и оставьте в холодильнике на 1 час. Если хотите, чтобы вкус овощей был чуть мягче, то добавьте подсолнечное масло. Такую закуску можно использовать как дополнение к вторым блюдам или к шашлыку.

Что делать с оставшимся рассолом, если нужно вымыть посуду

Огуречный рассол хорошо справляется со старыми загрязнениями, которые не получается отмыть в посудомойке или руками. К примеру, уксусной жидкостью из-под огурцов вы можете отчистить решетку для гриля или противень, к которым прилипли кусочки еды. Налейте рассол на грязную поверхность, оставьте на 30 минут, а затем потрите щеткой.

Полезный лайфхак: именно рассолом также можно отмыть медную посуду, чтобы не повредить ее в посудомойке, или используя агрессивные моющие средства.

Вас также могут заинтересовать новости: