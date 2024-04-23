Больше не нужно давиться таблетками большого размера.

Если вам приходится регулярно принимать лекарства, у вас может быть больше опыта в глотании таблеток. Но некоторые люди просто не могут их проглотить без бутылки воды или рвоты, и у них даже может появиться фобия глотать таблетки. Как глотать большие капсулы или таблетки – расскажем в материале.

Что делать, если боишься глотать таблетки – проверенный метод

Благодаря этому трюку употреблять таблетки станет намного проще, и вы будете знать, как проглотить капсулу, если боишься. Способ, который вам следует использовать, называется методом "наклона вперед", пишет портал Tips and Tricks. Доктор медицинских наук Биндия Ганди рассказала о лайфхаке, как легко проглотить таблетку или другое лекарство, не вызывая рвоты. Суть в том, чтобы положить таблетку на середину языка, сделать глоток воды и наклонить голову вперед, чтобы можно было легко проглотить. Это так просто, и точно поможет в том случае, когда не знаешь, что делать, если не можешь проглотить таблетку. Просто наклонитесь вперед, пока глотаете. Метод решает и вопрос с тем, как быстро проглотить капсулу.

Дело в том, что когда вы наклоняетесь вперед, вы не даете горлу закрыться. Нужно, чтобы ваше горло было открыто, когда вы пытаетесь проглотить одну или несколько таблеток. Доктор Ганди объясняет, что наклон головы вперед позволяет лекарству попасть в горло и дает вам возможность легче глотать. Когда вы наклоняете голову назад, дыхательные пути открываются и могут перекрыть горло, что вызывает проблемы.

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Как научиться глотать большие таблетки – важный нюанс

Помните, что следует соблюдать осторожность при глотании таблеток, поскольку всегда существует риск подавиться. Вот почему доктор Ганди, советуя людям, как проглотить таблетку, если не можешь, говорит о том, что принимать можно одну или максимум две за раз. И обязательно пейте воду, чтобы таблетка подействовала.

Если же у вас по-прежнему возникают проблемы с глотанием лекарств даже при использовании метода наклона вперед, вам нужно поговорить со своим врачом. Возможно, вам удастся вместе что-нибудь придумать, как проглотить таблетку без трудностей.

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