Для профилактики заболеваний у куриц добавьте в поилку несколько капель аптечного средства.

Заводчики курей часто замечают, что с приближением морозов птицы больше болеют. С наступлением осени у них начинается линька, а рацион при этом становится скуднее. В результате бройлеры и несушки начинают хромать, падают на ноги, слабеют. Мы расскажем, чем пропоить курей для укрепления иммунитета.

Чем пропоить курей для профилактики болезней

Распространенная причина, почему куры падают на ноги - это нехватка кальция. Такое часто встречается у молодых птиц. В таком случае заводчики советуют добавлять в поилку кальция борглюконат, который можно купить в ветаптеках. Этот препарат обычно применяют для инъекций, но для птиц можно растворить 2 кубика шприца средства на 1 литр воды. Давайте смесь курицам в течение 5 дней. После этого многие больные птицы встанут на ноги.

Ещё один вариант, чем пропоить курей-несушек - противопаразитарное средство метронидазол. Его используют для профилактики таких опасных болезней, как кокцидиоз, гистомоноз и трихомоноз. Средство добавляют не в воду, а в еду - 1,5 г препарата на 1 кг корма. Курс профилактики - 10 дней.

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Для предотвращения простудных и воспалительных инфекций применяют антибиотик левомицетин. На 1 л воды берите 5 кубиков шприца. Для лечения болезней курей пропаивают 4 дня, для профилактики - 2 дня.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы куры хорошо неслись зимой и не клевали свои яйца.

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