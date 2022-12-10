Чем обрабатывать тротуарную плитку от льда, чтобы не было скользко, и как быстро растопить лед - узнайте в материале УНИАН.

Наступление зимы сопровождается выпадением осадков - появлением снега или дождя. При понижении температуры все это замерзает и превращается в лед, которым покрываются дорожки, пороги и ступеньки. УНИАН расскажет, чем можно посыпать дорожки от льда, чтобы уберечь себя от падений.

Ранее мы говорили о том, что делать при падении на лед, чтобы избежать травм.

Чем посыпать в гололед асфальт или ступеньки - варианты

И жильцы частных домов, и те, кто обитает в многоэтажках, вынуждены самостоятельно бороться с коркой льда на тех поверхностях, куда ступает нога человека. Особенно это актуально сейчас, когда коммунальные службы не успевают следить за состоянием дорожек в спальных районах городов.

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Существует несколько вариантов, чем обрабатывать тротуарную плитку от льда.

Песок

Это самое популярное средство, когда встает вопрос о том, как быстро избавиться от льда во дворе или на уличных дорожках. Вам нужно просто взять определенное количество песка и густо посыпать им обледеневшие участки. Минусов у такого метода всего два - во-первых, вы принесете домой весь песок на обуви, во-вторых, его часто сдувает ветром.

Соль

Маленькие дети иногда спрашивают, что будет, если посыпать соль на лед - родители отвечают, что лед разрушается под воздействием соли. Так и есть, но вместе со льдом разрушается и асфальт, и бетон. Конечно, если выхода другого нет, то можно купить пачку соли и посыпать ею лед на пороге или ступеньках, но даже если ремонтировать их весной будете не вы, то солевые следы останутся на вашей обуви, которую потом придется реанимировать.

Зола

Владельцы каминов или печей могут использовать золу как средство борьбы со льдом. Альтернативный вариант - каменная крошка фракции 2-6 мм (она лучше разрушает лед и держится на поверхности гораздо прочнее песка или соли). Люди, которые приобретают такое средство для защиты от льда, знают, что стоит оно недешево - но, увы, считается одним из самых лучших. В Европе, например, такая практика используется уже давно.

Также некоторые люди пользуются кипятком, поливая им намерзший лед. У такого метода есть нюанс - он будет "работать" только при оттепели.

Чем поливают лед, если нужно его растопить - уникальный лайфхак

Опытные борцы со льдом говорят, что можно приготовить дома простое средство, которое поможет избавиться от наледи на ступенях и дорожках. Для этого вам нужны:

теплая вода - 2 л;

жидкое моющее средство - 1 ч.л;

спирт - 60 гр.

Все ингредиенты смешать, перелить в пластиковую бутылку и прямо из нее лить на лед. Как показывает практика, лед растает очень быстро, а вам не придется разбивать его ломом или лопатой.

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