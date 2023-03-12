Какие цветы посадить, чтобы цвели с весны до осени - это нужно сделать уже сейчас.

Погода в марте не радует, но это не повод сидеть сложа руки - пора сеять цветы для сада. Мы расскажем, какие цветы можно посадить в марте, чтобы они радовали аж до заморозков.

Ранее мы рассказывали, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице.

Какие цветы посадить в марте

Вербена Видео дня Ее любят за неприхотливость и яркие цветы, а цветет она аж до начала заморозков. Семена вербены сеют в марте, а первые всходы появляются через 15 дней. В грунт вербену высаживают в мае. При высадке нужно учитывать, что вербена любит простор, поэтому сеянцы нужно садить на расстоянии 25−30 см.

Флокс однолетний Высевают на рассаду в марте, семена прорастают на поверхности почвы и на свету. Флокс очень быстро всходит - через 5-8 дней уже появляются проростки. В открытый грунт высаживают его в апреле-мае, когда почва достаточно прогреется. Цветет флокс с июня и до заморозков.

Алиссум однолетний

Этим цветком часто украшают клумбы непрерывного цветения - он покрывает их красивым ковром. У алиссума приятный медовый аромат и нежные цветы. Сеют на рассаду с середины марта до начала апреля, первые семена прорастают через 10–12 дней. Пересаживают алиссум в грунт в конце мая.

Львиный зев

Обычно львиный зев высеивают прямо в грунт, когда тот достаточно прогреется. Но в марте его лучше посадить на рассаду. Для этого семена перемешивают с песком, присыпают землей и поливают. Уже через 10 дней появляются первые всходы. Пересаживать в цветник львиный зев можно через полтора-два месяца. Цветет он с июня по ноябрь.

Клеома

Обильно цветет с июня и до заморозков. Это необычный и ароматный цветок, сеют его на рассаду в марте, а в грунт пересаживают во второй половине мая. Как и вербена, клеома любит простор - высаживать нужно на расстоянии 50 см друг от друга.

Петуния

Цветок, который обычно принято высаживать в горшках и украшать ими террасы, очень красиво будет смотреться в саду. Семена сеют на рассаду только поверхностно, а через 7−14 дней появляются первые всходы. Высаживать петунию в открытый грунт можно после того, как отступят заморозки, на расстоянии 30-35 см. Цветет непрерывно с весны до осени.

Лаванда

В марте также высевают лаванду. Первые всходы появляются через 14 дней, а в грунт ее можно пересадить, когда пройдут все весенние заморозки. Лаванда любит солнце. Прекрасна тем, что своим ароматом отпугивает мух, комаров, моль и разного рода вредителей. Поэтому ее часто садят под окнами кухни или гостиной. Цветет лаванда до октября.

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