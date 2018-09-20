Популярная украинская телеведущая серьезно травмировалась на съемках шоу (видео)
08:43, 20 сентября 2018Происшествия
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Из-за высокой скорости карусели ведущая внезапно соскользнула со своего места и упала на пол.
Ведущая повредила спину / фото УНИАН
Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок своего шоу "Оля" получила серьезные травмы.
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Видеозапись инцидента девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео показано, как Ольгу Фреймут и гостью выпуска, певицу TAYANNA раскручивают на карусели. Из-за высокой скорости ведущая внезапно соскользнула со своего места и упала на пол.
"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. TAYANNA, прости, что заставила тебя поволноваться", - прокомментировала видео Фреймут.
Как сообщал УНИАН, ранее поклонники перепутали Ольгу Фреймут с легендарной моделью.
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