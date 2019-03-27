Организатор "референдума" в Славянске стала главой участковой комиссии на выборах президента

11 октября 2017 года Славянский горрайонный суд вынес приговор за организацию проведения «референдума» Наталье Виленской.

Организатор так называемого «референдума» в Славянске в 2014 году стала председателем участковой избирательной комиссии на выборах президента в Николаевке Донецкой области.

Об этом сообщает местное издание «Славянские ведомости».

В одной из участковых избирательных комиссий Николаевки председателем комиссии является Виленская Наталья Владимировна. На эту должность она зашла от кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Николаевка входит в округ 47, а окружная избирательная комиссия находится в Славянске.

Отмечается, что Виленская в 2014 году принимала участие в организации так называемого «референдума» в Николаевке и тоже была председателем комиссии.

11 октября 2017 года Славянский горрайонный суд вынес приговор за организацию проведения «референдума» Наталье Виленской. Когда проводился незаконный «референдум», осужденная была председателем избирательной комиссии в доме культуры Славянской ТЭС. Обвиняемая свою вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет заключения, установив ей испытательный срок в один год.

25 октября 2018 года Славянский горрайонный суд освободил Наталью Виленскую от наказания, так как закончился испытательный срок.