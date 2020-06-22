Введение в действие нового договора УЗ на перевозки приведет к полной остановке украинской промышленности – участник рынка

В этой связи грузоотправители направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа

Введение в действие железнодорожным монополистом "Укрзализныця" нового договора на оказание услуг для грузоотправителей по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с 1 июля приведет к полной остановке украинских промышленных предприятий, в связи с чем представители бизнеса, заказ которых обеспечивает более 90% железнодорожных грузоперевозок по стране, направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа.

Об этом УНИАН сообщил коммерческий директор крупнейшего украинского производителя ферросплавов – Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Геннадий Лавриненко.

«Периодически «Укрзализныця» меняет условия своих договоров. При подготовке этого договора количество нововведений было максимальным. В этом году он стал публичным, то есть пользователи не могут по сути добиться для себя каких-то индивидуальных условий в зависимости от своих особенностей», - сообщил Лавриненко. По его словам, предложенный «Укрзализныцей» договор содержит ряд неприемлемых для грузоотправителей положений, среди которых, в частности, форма публичного договора, которая совмещает в одном документе как услуги перевозки так и предоставление вагонов, положения об одностороннем внесении изменений в договор со стороны "Укрзализныци" при отсутствии такого права у грузоотправителей.

«Таким образом, подписав договор сегодня, совершенно неизвестно на каких условиях предприятие будет работать завтра, то есть все будет зависеть от капризов или экономического состояния «Укрзализныци». Это явно дискриминационное отношение по отношению к заказчикам», - отметил коммерческий директор Никопольского завода ферросплавов.

Кроме того, среди других скандальных положений нового документа, он назвал значительное повышение платы за пользование вагонами, отсутствие ответственности перевозчика за несвоевременную доставку грузов, предоставление непригодных в техническом состоянии вагонов, а также недостаточная компенсация за маршрутные отправки.

По его словам, длительные попытки участников рынка пересмотреть с «Укрзализныцей» спорные положения нового договора не дали результата, в связи с чем грузоотправители обратились в Антимонопольный комитет Украины, который, в свою очередь, рекомендовал отложить введение нового договора до согласования положений документа со всеми участниками рынка и до этого момента продлить действие нынешнего договора.

Лавриненко уточнил, что "Укрзализныця" формально отнеслась к выполнению рекомендаций АМКУ и учла в договоре всего несколько пожеланий грузоотправителей, тогда как основные скандальные положения документа остались без изменений.

«Обсуждение замечаний к новому договору свелось к единой видеоконференции в Skype, которая состоялась 27 апреля. Формат конференции с участием более ста человек, некачественной связью, отсутствием регламента и повестки дня, исключил возможность полноценного обсуждения проекта договора. Фиксация предложений "Укрзализныцей" не осуществлялась, потому материалов обсуждения никто из участников до отныне не увидел», - отметил коммерческий директор.

Он также добавил, что нельзя оставить без внимания давление, оказываемое железнодорожным монополистом на заказчиков. В частности, перед запланированными "Укрзализныцей" датами введения нового договора, а именно с 1 апреля и с 1 июня предприятия при оформлении плана перевозок в автоматизированной системе «МЕСПЛАН» получали сообщение о подтверждении планов только при условии подписания договора в предложенной редакции "Укрзализныци".

«Поэтому явно прослеживается давление «Укрзализныци» на предприятия, которые не подписали предложенный договор. 90% заказчиков, подписавших это обращение, с 1 июля полностью остаются без перевозок. Однако, мы готовы продолжать диалог и садиться за стол переговоров, и обратились и к президенту и к премьер-министру, потому что этот договор грозит полной остановкой промышленности Украины», - подчеркнул Лавриненко.

Он добавил, что однобокость позиции "Укрзализныци" приведет к тому, что заказчики будут вынуждены переориентироваться на другие виды транспорта, или ограничить использование вагонов, что в конечном итоге нанесет удар по самой "Укрзализныце".

Лавриненко также отметил, что учитывая явную недоработанность положений нового договора, его противоречие с действующим законодательством, ассоциации требуют отменить его введение до момента завершения доработки с учетом замечаний грузовладельцев, а на период доработки - продлить срок действия действующего договора.

Под совместным обращением, в разработке которого приняли участие ведущие специалисты по логистике, юристы крупнейших предприятий Украины, поставили свои подписи руководители Объединения предприятий "Укрметаллургпром", Федерации металлургов Украины, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА", ассоциации "Укрцемент" и Федерации работодателей Топливно-энергетического комплекса.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Укрзализныця» сообщила, что перенесет на два месяца введение нового договора о грузоперевозках, который изначально планировалось ввести с 1 июня.

В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал «Укрзализныце» воздержаться от внедрения нового договора в связи с ущемлением интересов заказчиков услуг.

Позже «Укрзализныця» заявила, что доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля.

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