Стоимость строительства одного километра новой дороги в Украине составляет не менее 20 миллионов гривен.

В Украине могут ввести платные дороги минимум через пять лет при условии, что все необходимые законы и подзаконные акты начнут готовить уже сегодня. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире "Киев 24".

По его словам, сейчас для создания соответствующих автодорог проводится скрининг направлений территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей. Для окупаемости таких дорог их интенсивность должна составлять не менее 18 тысяч автомобилей в сутки. Это сейчас измеряют совместно исполнительная власть и европейские консультанты.

"Мы должны подготовить законодательство. Если европейские инвесторы хотят заходить на рынки наших дорог, пусть строят за собственные средства, вводят их как хорошую альтернативу с высоким качеством, с возможностью быстрого передвижения в Украине нашим обычным дорогам. И наши граждане будут выбирать, как они хотят ехать. По дорогам, которые сейчас есть, или по новым автодорогам, которые будут построены за европейские средства", - сказал Крейденко.

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Депутат также отметил, что стоимость строительства одного километра новой дороги в Украине составляет не менее 20 миллионов гривен.

Транспорт в Украине - последние новости

1 декабря в Киеве открыли для проезда Подольско-Воскресенский мостовой переход, который начали строить еще в 1993 году.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Украине изменятся стандарты для светофоров на дорогах. Так, новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом.

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