В частности, железнодорожники с начала года отремонтировали 1,2 тысячи километров путей.

Акционерная компания "Укрзализныця" в январе-ноябре восстановила средним ремонтом около 1,2 тысячи километров путей, что почти на 50% больше плана на 2020 год.

Читайте такжеУЗ согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В течение января-ноября 2020 года железнодорожники выполнили значительный объем работ по содержанию путевой инфраструктуры. В частности, средним ремонтом восстановили около 1,2 тысячи километров путей, что почти на 50% больше плана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволило обеспечить безопасность железнодорожных путей и поддерживать установленную скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

Кроме среднего ремонта, за 11 месяцев еще более 90 километров путей было реконструировано и 37,5 километра - капитально отремонтировано.

Согласно сообщению, восстановление путевой инфраструктуры железнодорожники осуществляют преимущественно на главных направлениях с интенсивным движением поездов: Киев - Днепр, Киев - Львов и Киев – Одесса, и до конца 2020 года планируют еще ряд ремонтных работ.

"В частности, на западном направлении предполагается реконструировать почти 10 километров пути на перегоне Рудня-Почаевская - Верба, капитально отремонтировать более 14 километров пути на перегонах Выгнанка - Шманькивчики и Городенка завод – Стефанешты", - сообщила пресс-служба.

Также до конца года компания планирует обновить средним ремонтом 20 километров пути на перегонах Устилуг - Изов, Копиченцы - Гадинковцы, Изов - Лудин и Чоп - госграница.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в 2021 году планирует модернизировать и электрифицировать за счет средств госбюджета три железнодорожных участка: Черкассы – станция им. Тараса Шевченко; Житомир – Новгород-Волынский и провести электрификацию путей к станции Васильков-2 с обустройством пассажирской платформы.

Компания в 2021 году планирует инвестировать в обновление железнодорожной инфраструктуры 9,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец