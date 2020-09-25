Первый аппарат будет работать на станции метро "Госпром" в тестовом режиме.

В Харьковском метрополитене на станции "Госпром" 25 сентября презентовали систему оплаты проезда банковскими картами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Отмечается, что первый аппарат будет работать на станции метро "Госпром" в тестовом режиме.

"В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется устанавливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше отталкиваться от потребности", - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Наземный транспорт

По его словам, пока систему запустят только в метро, ​​а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.

"Старший директор "VISA" по стратегическому партнерству и финтех в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы "E-ticket".

Совместно с городским советом проект реализовали компания "VISA", компания-инвестор "Платежный центр" и АО "Ощадбанк", который обслуживает банковские транзакции. Средства из городского бюджета потрачены не были", - говорится в сообщении.

Как будет сниматься оплата

Глава Харьковского областного управления АО "Ощадбанк" Оксана Сороколита пояснила, что для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает "Apple Pay", "Google Pay", и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Она отметила, что комиссия при оплате не начисляется.

Столичное метро

10 сентября 2020 года народный депутат Украины Александр Дубинский предложил три альтернативы метро на Троещину.

17 августа мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" запустили 4G на шести станциях столичного метрополитена.

12 марта 2020 года Киевсовет принял решение для запуска 4G на всех станциях метро.

5 марта 2020 года операторы "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell запустили 4G-связь на станции киевского метро «Академгородок».

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Автор: УНИАН