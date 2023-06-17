Трехмесячная программа бета-тестирования стартовала на этой неделе.

Автопроизводитель Mercedes-Benz использует службу Microsoft Azure OpenAI для интеграции ChatGPT с голосовым помощником в своих автомобилях.

Как сообщает Engadget, первоначально он будет доступен в рамках трехмесячного бета-тестирования для клиентов из США в некоторых моделях автомобилей. Но в Mercedes говорят, что в будущем рассмотрят возможность более широкого и постоянного внедрения.

Интеграция ChatGPT может сделать так, что голосовой помощник автопроизводителя "Hey Mercedes" вместо ответов на простые и заранее запрограммированные команды сможет вести естественные разговоры практически на любую тему, в частности, и задавать контекстные вопросы. Кроме того, в Mercedes добавляют, что "исследуют" плагины ChatGPT, которые позволяют выполнять такие задачи, как бронирование столиков в ресторане или бронирование билетов в кино на естественном языке.

Mercedes и Microsoft рекламируют "безопасность, конфиденциальность и надежность" Azure для защиты данных корпоративного уровня. Тем не менее, компании уточняют, что ваши разговоры будут "храниться в интеллектуальном облаке Mercedes-Benz, где они анонимизируются и анализируются". "Другими словами, предположим, что люди будут слушать ваши записи для обучения и анализа данных, поэтому будьте осторожны, не рассказывая что-то личное или что-то, что может идентифицировать вас лично", - отмечает Engadget.

Трехмесячная бета-версия началась 16 июня и будет охватывать только избранные модели автомобилей Mercedes, в которых установлена информационно-развлекательная система MBUX.

ChatGPT - что известно

Как сообщал УНИАН, распространенность искусственного интеллекта резко возросла в последние годы. А системы вроде чат-бота ChatGPT быстро стали частью повседневной жизни.

Успех ChatGPT и инструментов для создания изображений, таких как Midjourney, усилил "гонку вооружений" с искусственным интеллектом между известными технологическими гигантами Microsoft и Google. Первый поддерживает программное обеспечение OpenAI, а второй разрабатывает собственный чат-бот Bard. Между тем в США изучают возможности регулирования технологий искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, из-за опасений их влияния на образование и нацбезопасность.

Недавно стало известно, что Android-производители вскоре планируют внедрять ChatGPT в смартфоны на уровне ОС. В частности, китайская компания Infinix может стать первой, кто интегрирует чат-бот в свои девайсы.

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