Также глава "Укрзализныци" анонсировал увеличение размера суточных на командировки для работников компании.

"Укрзализныця" возвращает 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Кроме этого, с 1 апреля компания возобновила социальные выплаты, которые были приостановлены из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Читайте такжеУкрзализныця возобновила продажу билетов в города "красной зоны"

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - подчеркнул Юрик.

Также глава "Укрзализныци" анонсировал увеличение размера командировочных для работников компании с 200 грн до 250 грн. Это гарантирует дополнительный доход около 57 тыс. железнодорожникам.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 1 июня планируется повышение тарифных ставок и должностных окладов для работников компании, оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

Напомним, "Укрзализныця" перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников в рамках антикризисных мер для преодоления вызовов, стоящих перед компанией из-за пандемии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко