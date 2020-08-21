Пробки в Киеве: что происходит в пятницу утром на столичных дорогах и мостах (карта)

Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 21 августа.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром в пятницу ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост движется свободно в обоих направлениях;

Мост Метро несмотря на большое количество транспорта движется без пробок, только с небольшой тянучкой в направлении центра города;

На мосту Патона пробок нет, однако тянучка возникла перед ним на Левом берегу - остановился проспект Соборности на Березняках;

Дарницкий мост несмотря на большое количество транспорта движется без пробок, возможно возникновение тянучек;

Южный мост - пробка наблюдается в направлении центра города, а проезд в обратном направлении свободен. Проспект Бажана перед мостом стоит в пробке от "Славутича" до "Осокорки".

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях значительных пробок нет. Традиционная "тянучка" возникла на Кольцевой дороге, улице Набережно-Рыбальской, а на Набережном шоссе пробка. В центре города проспект Победы, бульвар Шевченко движутся относительно свободно. Также в пробке стоит проспект Степана Бандеры до станции метро "Почайная". Также сложности с проездом наблюдается на Михаила Грушевского и Петровской аллее.

На Левом берегу традиционно пробки возникли на подъездах к мостам.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН