Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 11 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром в пятницу ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост - пробка наблюдается в направлении правого берега. В сторону левого берега проезд свободный;

Мост Метро движется плотно в сторону центра города. В направлении левого берега проезд свободный;

На мосту Патона также плотное движение в направлении правого берега. В сторону левого берега движение свободно;

На Дарницком мосту по направлению в центр города наблюдается тянучка. Проехать в обратном направлении можно без проблем;

Южный мост традиционно испытывает проблемы с движением по направлению центра города. В сторону левого берега проезд свободен.

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях затруднения с проездом наблюдаются на проспекте Шухевича в сторону Северного моста, начиная еще от перекрестка с проспектом Маяковского. Проспект Степана Бандеры также стоит в пробке от Северного моста и до метро "Почайная". Проще говоря, от Троещины до Почайной - пробка.

Пробки наблюдаются на улице Кирилловской в районе Куреневки.

Улица Набережно-Рыбальская в сторону центра движется медленно.

На проспекте Победы пробка наблюдается от Политеха и до площади Победы. Пробка также на проспекте Победы - от пересечения с Окружной и тянется до "Берестейской".

В районе развязки Победы и Черновола также пробки наблюдаются на улицах Борщаговской и Жилянской в сторону центра, и Воздухофлотском проспекте.

Тянучка образовалась на Надднепрянском шоссе от Дарницкого моста до моста Патона.

Также не спешит Голосеевский проспект в направлении центра города от Теремков и до Голосеевской площади.

Стоит и улица Вадима Гетьмана в сторону Караваевых дач. Пробка наблюдается на улице Гетьмана и улице Довженко в сторону Дорогожичей. Очень плотный трафик на проспекте Лобановского в обоих направлениях.

Тянучки и пробки также собрались на Набережном шоссе в сторону Подола.

На Левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Шухевича в сторону "Почайной", из-за чего стал проспект Маяковского от "Экормаркета", проблемы и с выездами с улицы Бальзака.

Бульвар Перова и проспект Освободителей стоят до Броварского проспекта, пробка начинается немного дальше после пересечения с Алишера Навои.

На самом Броварском проспекте проблемы с проездом наблюдаются в районе "Дарницы" и на подъезде к мосту Метро.

Также традиционная пробка - при подъезде к "Черниговской" по улице Братиславской.

Также пробка - на проспекте Гагарина в сторону Дарницкой площади. проспект Соборности стоит при подъезде к мосту Патона приблизительно от рынка "Березняки".

На проспекте Бажана пробка начинается перед "Осокорками" и тянется до Южного моста. Также затруднено движение от "Вырлицы" до кольца в районе метро "Бориспольская".

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН