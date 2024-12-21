За 9 месяцев 2024 года в Укрзализныце существенно выросли объемы перевозок, а соответственно, выросли и доходы. Но компания уже готовится к убыткам в следующем году, и инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки - хотя это решение может привести к закрытию целого ряда предприятий. Между тем причина убытков - в искусственном раздувании расходов, о которых УЗ ничего не сообщает. Об этом написал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Менеджмент УЗ решил, что рост доходов, который произошел благодаря открытию портов и наращиванию экспорта - это своеобразный сигнал для искусственного раздувания расходов. Чтобы иметь возможность потом показывать правительству и бизнесу Украины, как тяжело живется УЗ, и что единственный путь это решить - в очередной раз увеличить железнодорожные тарифы", - отметил Гусак.

Он уточнил: за 9 месяцев 2024 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, общие расходы УЗ выросли на 26% - с 64 млрд грн до 80 млрд. Поэтому, если за 9 месяцев 2023 года общая прибыль Укрзализныци составила 8 млрд грн, то в 2024-м она сократилась до 2 млрд. И основная причина - это стремительное, неконтролируемое и непонятное использование расходов УЗ.

Видео дня

"Да, можно согласиться с тем, что в течение года существенно выросли цены на электроэнергию, а общая инфляция отразилась на расходах перевозчика. Но такая категория, как "Прочие операционные расходы" - она в течение этого периода выросла почти на 100%, с 4,7 млрд до 8,4 млрд! Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к руководству УЗ с просьбой объяснить, что происходит, но пока ответа мы не получили. Вместо этого слышим, что надо срочно повышать тарифы. Такая позиция непонятна, и в нынешней ситуации, когда многие украинские предприятия просто выживают, она вызывает недоумение", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что повышение тарифов не улучшит финансовое положение УЗ, а наоборот - объемы перевозки по железной дороге могут упасть, потому что часть украинских предприятий перейдет на автомобильный транспорт.

"Но наиболее важным является то, что часть украинских предприятий из-за повышения тарифов на перевозки могут совсем прекратить свою работу. Причем часть не возобновит работу даже после победы Украины. Именно поэтому по поводу повышения без всяких объяснений других операционных расходов возникает очень много вопросов. И без ответов двигаться в обсуждении каких-либо повышений нет смысла", - убежден Гусак.

Он выразил убеждение, что до окончания военного положения должен быть введен мораторий на повышение тарифов государственных монополий, включая тарифы УЗ - это необходимо для того, чтобы предприятия смогли выжить, восстановить полноценную работу после окончания войны и нарастить производство.

"Такие решения принимаются на уровне Кабинета министров. Там видят более широкую картину и понимают, что надо дать украинским предприятиям выжить. Тогда УЗ сможет получить пользу и дополнительные средства от роста объема перевозок и, соответственно, погасить свои кредиты. Зато, если компания сейчас повысит тарифы, часть украинских предприятий закроется, а УЗ не получит дополнительных доходов", - резюмировал эксперт.

Ранее бизнес призвал министра Алексея Кулебу прислушаться к своей позиции, и не допустить повышения тарифа УЗ. Так, компания АрселорМиттал Кривой Рог предупредила, что в случае повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ готов закрывать предприятие и уволить 20 тыс. работников.