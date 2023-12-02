Больше всего грузовиков застряло в очередях возле пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

На польско-украинской границе продолжается блокада четырех контрольно-пропускных пунктов. Сейчас в очередях со стороны Польши застряли около 2400 украинских перевозчиков.

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона 2 декабря, больше всего грузовиков скопилось возле пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Также заблокированы пропускные пункты "Ягодин" и "Краковец".

"Мы фиксируем, что определенное количество грузовиков за сутки пересекает границу как на выезд из Польши, так и польская сторона принимает определенное количество. Но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", — отметили в ГПСУ.

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В частности, раньше "Ягодин" мог за сутки пропустить в обоих направлениях 1200-1300 грузовиков, однако теперь это количество уменьшилось до 150 транспортных средств.

На границе со Словакией также есть очереди - там сейчас стоят около 600 фур. По словам Демченко, за последние сутки пункт "Вишне Немецкое-Ужгород" пропустил около 320 машин в обоих направлениях.

"Надеемся, что участники акции будут придерживаться своих обещаний по пропуску и гуманитарной помощи, и других важных грузов", — подытожил спикер.

Блокада украинской границы - последние новости

В начале ноября польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Они требуют упрощение правил прохождения таможни пустым автотранспортом, а также возвращение системы лицензий для украинских перевозчиков в ЕС.

1 декабря к блокаде украинской границы присоединились и перевозчики из Словакии.

В Минэкономики заявляли, что украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40% из-за забастовка польских перевозчиков.

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