Украинские водители требуют увеличить пропуск на границе до 14 машин в час.

Украинские водители, застрявшие на украинско-польской границе в результате протестов польских перевозчиков, планируют объявить голодовку, если ситуация не улучшится. Об этом сообщил "Радио Свобода" один из водителей, Роман Власюк.

По его словам, вчера была достигнута договоренность, что польские перевозчики будут пропускать семь авто в час, но она работала недолго.

"Так было до 22:00. Далее договоренность была сорвана и нас снова поставили на один автомобиль в час. Сейчас только на Корчевой мы имеем заблокированных 2000 грузовиков, то есть в Украину в ожидании 2000 машин экспорта", – говорит водитель.

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Впоследствии около двух сотен украинских водителей отправились к границе, чтобыпообщаться с польскими протестующими, но полиция их остановила.

"Нас заблокировали среди поля. Нас здесь около 200 водителей. Полицейские сказали, что по их законам концентрация людей в таком количестве не разрешена. Они в полной амуниции, с баллонами, газами, "перцовками", – сообщил Власюк.

В конце концов двух украинских водителей пропустили на переговоры к польским коллегам.

"Наши требования - пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью поехать согласно договоренности "7 машин в час", в также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – сказал Власюк.

Также, по словам, водителя вчера польская инспекция транспорта начала штрафовать украинских водители за нарушение графика работы.

Блокада украинской границы - новости

Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, речь идет о четырех направлениях: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Шегини - Медика". Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег. Забастовку планируют проводить до января 2024 года. За это время в очередях на границе умерли двое украинских дальнобойщиков.

Сегодня к блокированию украинской границы присоединятся перевозчики еще одной страны - перевозчики Словакии планируют с 16.00 заблокировать единственный пункт пропуска, которым в Украину заезжают грузовики.

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