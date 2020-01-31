В «Укрзализныце» предупредили о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов

Это объясняют проведением технических работ на образовательном электронном реестре Минобразования.

«Укрзализныця» предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.

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В сообщении, размещенном на сайте «Укрзализныци», говорится, что «это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины».

Отмечается, что эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января до 15:00 2 февраля.

«В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах», - добавили в «Укрзализныци».