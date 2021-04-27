Россия оштрафовала Apple "за злоупотребление доминирующим положением" по заявлению "Лаборатории Касперского".

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС РФ.

Эту сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением.

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Как сообщается, в августе прошлого года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля"", - говорится в сообщении.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.

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Автор: Екатерина Лиманская