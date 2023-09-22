Около 40% международных компаний уже решили покинуть РФ или находятся в процесс выхода.

По состоянию на 18 сентября в России продолжают работать 1410 иностранных компаний. Об этом говорится в ответе Европейской комиссии на запрос немецкого депутата Европейского парламента Морица Кернера, передает Deutsche Welle.

К ним, в частности, относятся немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, специализацией которой является медицинская техника и здравоохранение. В прошлом они оправдывали свою работу в России необходимостью оказания медицинской помощи рядовым гражданам.

В то же время около 40% международных компаний решили покинуть РФ или находятся в процесс выхода. По состоянию на 18 сентября 1225 иностранных компаний свернули свою деятельность в России, а окончательно завершили выход с российского рынка 275 из них.

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Комментируя ответ Еврокомиссии, Кернер заявил, что каждая европейская компания, которая продолжает получать прибыль в России, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает военную машину российского диктатора Владимира Путина. По его убеждению, ЕС должен усилить санкционный режим.

"Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодной", - подчеркнул Кернер.

Уход иностранцев с российского рынка

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий России брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

17 июля стало известно о том, что российское государство подмяло под себя сразу два мировых бренда. "Росимущество" получило 100% "Балтики", включая 98,56%, принадлежавших шведскому юридическому лицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион". Также в управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone.

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