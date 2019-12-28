Итоги 2019 года: новая власть, слаботекущие реформы и ожидания светлого будущего

Уходящий год запомнился большинству сограждан прежде всего полной перезагрузкой власти. Украинцы весной избрали нового главу государства, а летом кардинально обновили состав парламента, что позволило в конце августа сформировать новое правительство.

В результате выборов в нашей стране сложилась уникальная модель, в которой ключевое слово практически во всех сферах деятельности, включая экономику, принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Именно вчерашний шоумен и актер, которому 41 год, ставит задачи, воплощаемые в жизнь пропрезидентским большинством в Верховной Раде и Кабинетом министров 35-летнего Алексея Гончарука.

И хотя многим казались неизбежными конфликты и «терки» между тремя «центрами силы» (президент, парламент, правительство), пока что этот механизм работает более-менее слаженно.

Избранный на досрочных выборах парламент, включив «турборежим», на первых порах принял достаточно большое количество законов разного уровня качества, которые предыдущий парламент не мог одобрить много лет из-за политического противоборства.

Кабинет министров в новой модели власти оперативно реагирует на пожелания главы государства, хотя это явно ставит министров в положение ведомых и, порой, бьет по правительственному рейтингу.

Пока к этому сложно привыкнуть, ведь предшественники Зеленского и Гончарука были, скорее, политическими соперниками, а не игроками одной команды.

Новое правительство сумело оперативно получить поддержку большинства депутатов на осуществление пятилетней программы, которая представляет собой набор правильных пожеланий. Ключевым обещанием стала амбициозная цель добиться в ближайшую пятилетку роста национальной экономики на 40 процентов.

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«Мы подтверждаем, что в ближайшие пять лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40 процентов. Для этого нужно привлечь приблизительно 50 млрд долларов инвестиций за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, она намного больше той, которую мы привлекаем сейчас, но это вполне реально», - заявил Гончарук в сентябре.

Очевидно, что достижение этой цели позволит кардинальным образом изменить качество жизни в нашей стране. Однако, наученные горьким предыдущим опытом украинцы не спешат верить радужным обещаниям чиновников. Сколько их уже было на нашем веку и сколько еще будет? Страна ждет действий той команды, которая получила из рук избирателей практически всю власть в стране.

Ахиллесова пята

Национальная экономика завершает 2019 год с противоречивыми показателями. Рост валового внутреннего продукта по итогам уходящего года с большой вероятностью превысит показатель 2018 года на уровне чуть больше трех процентов. Однако, из-за отсутствия адекватной промышленной политики индекс промышленного производства в ноябре в годовом выражении обвалился на 7,5 процента по сравнению с прошлогодними показателями.

Устаревшая структура национальной промышленности в ближайшие годы станет Ахиллесовой пятой страны. Низкое качество промышленных активов при отсутствии достаточных объемов средств на ее модернизацию и в условиях продолжающейся массовой эмиграции закладывает «мину» под оптимистические планы правительства молодых реформаторов. Активной деиндустриализации страны надо противопоставить эффективную стратегию. Но есть ли она у власти?

Представители Кабинета министров пока обещают оперативно подготовить меморандумы о сотрудничестве с представителями промышленности. Рассматривается даже возможность поддержки ряда отраслей, среди которых называют машиностроение и металлургию.

«Мы определяем наиболее ключевые и болезненные направления, которые должно принять или взять правительство. Это могут быть программы поддержки, но программы будут очень таргетированные», - отметил министр развития экономики Тимофей Милованов.

Пока не понятно, где правительство собирается брать «лишние» деньги в испытывающем значительные проблемы госбюджете. По всей видимости, спасение тонущей промышленности пойдет в нагрузку к тем первоочередным задачам, которые власть планирует решить в 2020 году.

Бюджетные проблемы и управление долгами

Государственный бюджет Украины в результате неожиданно сильного укрепления гривни и ряда других факторов по итогам одиннадцати месяцев 2019 года недополучил 56 миллиардов гривень плановых доходов. И это после того, как в конце октября Верховная Рада снизила план поступлений в госбюджет на двадцать миллиардов гривень!

По данным Госказначейства, процент выполнения доходов бюджета составил 94 процента к плану, что стало самым плохим показателем со времен кризиса 2008-2009 годов.

Эта ситуация привела к тому, что под занавес года Кабинет министров решил приостановить финансирование ряда незащищенных государственных расходов, включив, по сути, ручной режим их рассмотрения в Государственной казначейской службе. В правительстве признали, что госбюджет в этом году не будет выполнен по доходам, потому не позволили бюджетникам сыграть в традиционную декабрьскую игру «освоить все фонды под ноль».

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Одним из важных событий уходящего года стало утверждение Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая предусматривает снижение предельного объема госдолга по отношению к валовому внутреннему продукту до 43 процентов с 52 процентов.

Правительство планирует увеличить часть долга в национальной валюте, сделать выплаты по его обслуживанию более равномерными, привлекать льготное финансирование и наладить более тесные отношения с потенциальными инвесторами. При реализации стратегии Украина не только снизит в абсолютных цифрах свои долги, но значительно улучшит свой кредитный рейтинг, потому сможет привлекать кредиты на более льготных условиях и на больший срок.

Пока ситуация выглядит так, что наша страна вынуждена перезанимать деньги, поскольку национальная экономика не может в полной мере обеспечить потребности развития. Более того, в уходящем году не удалось заключить соглашения о новой программе сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом. Переговоры по новой программе в объеме порядка 5,5 млрд долл. перенесены на первый квартал 2020 года.

Исход светлых голов и рабочих рук

Одной из нерешенных проблем уходящего года стала сложная ситуация на рынке труда: власть и бизнес пока не могут остановить отток граждан за границу. Уже в ближайшие годы это может больно ударить по экономике и похоронить планы достичь стабильных темпов ежегодного экономического роста на уровне пяти-семи процентов.

«Наблюдается сокращение рабочей силы на рынке труда. При этом есть высокая безработица, а количество людей на рынке труда уменьшается, в том числе из-за трудовой миграции. Есть рост спроса на нее – экономика растет, спрос на рабочую силу растет. Низкий уровень заработной платы. Так, она выросла, но она низкая по сравнению с нашими соседями. Вместе с тем есть дефицит высокопродуктивных рабочих», - признал министр экономики Милованов.

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Но и здесь есть робкие проблески надежды: укрепление гривни к доллару в 2019 году на шестнадцать процентов до 23 гривень за доллар позволило повысить доходы украинцев и несколько замедлить трудовую миграцию.

За последние четыре года разрыв межу средними зарплатами в Украине и Польше, куда в основном устремляются трудовые мигранты из нашей страны, сократился почти вдвое. И это логично, поскольку зарплата среднестатистического киевлянина, если перевести в доллары соответствующий показатель Госстата, выросла за год с 500 до 700 долларов.

В Национальном банке прогнозируют дальнейший рост зарплат украинцев, ожидая, что в среднесрочной перспективе реальные темпы этого роста составят от четырех до шести процентов.

План реформ на 2020 год

Что же ждет национальную экономику и всех нас в 2020 году? Очевидно, что власть будет продвигать реформаторскую повестку с акцентами на выполнение предвыборных обещаний Зеленского.

Украинцам стоит ждать развитие одной из «фишек» команды президента - программы «государство в смартфоне». Отвечающий за это направление вице-премьер Михаил Федоров в числе приоритетов называет оцифровку бюрократических процедур с целью снизить возможности коррупции и сократить число чиновников, трансформацию национального бизнеса на базе цифровых технологий и «трансформацию мышления граждан Украины».

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«Мы будем первым государством мира, не считая Китая, которое вместит государство в мобильное приложение», - обрисовал стоящие перед правительством задачи 28-летний вице-премьер.

В ближайшее время мы сможем узнать, как будут чувствовать себя в этой новой реальности украинцы, многие из которых не имеют стабильного интернета, а часть из-за бедности не может позволить покупку смартфона.

Важнейшим направлением реформ правительства в наступающем году должна стать масштабная приватизация. При этом денежный вопрос, как обещают новый глава Фонда госимущества и министры, не будет главным. Это означает, что поиск и привлечение эффективных собственников будет иметь приоритет над суммой продажи.

Парламент уже отменил перечень объектов, не подлежащих приватизации, а в новый список включат только стратегически важные для страны объекты. В наступающем году также планируют запустить Фонд национального благосостояния, который вместо министерств и ведомств будет управлять теми активами, от которых государство не собирается избавляться.

Толчком для привлечения инвестиций должна стать налоговая реформа, проект которой власть обещает презентовать весной 2020 года. Пока особой конкретики по данному направлению не слишком много, разве что намеки на внедрение налога на выведенный капитал, который безуспешно пыталась продвигать предыдущая власть.

Одним из важнейших источников инвестиций может стать долгожданное для многих открытие рынка земли с 1 октября 2020 года. В ноябре народные депутаты успели принять соответствующий законопроект в первом чтении, после чего было зарегистрировано несколько тысяч правок, на рассмотрения которых может уйти много времени. Часть парламентских сил открыто саботирует принятие закона, потому вокруг этой реформы может возникнуть серьезное противостояние и не только в сессионном зале Рады.

Власть делает ставку и на активное развитие в новом году инфраструктурных проектов, для чего в государственном бюджете заложили рекордную сумму на ремонт и строительство дорог. Разрабатываются проекты концессионных дорог Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Тернополь и Львов-Краковец, а также аэропортов и вокзалов.

Также в начале 2020 года правительство определит победителей конкурсов по концессии морских портов «Херсон» и «Ольвия» в Николаеве. Кроме того, Министерство инфраструктуры готово в 2020 году предложить концессионные проекты по управлению морскими портами Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

Все это является вершиной айсберга изменений, которые уготовлены украинской экономике. Остается надеяться, что в следующем году Украина сможет сделать реальный скачок в новое качество жизни и экономики, если, конечно, этому не помешает очередной мировой экономический кризис или череда управленческих ошибок молодых реформаторов.

Дмитрий Шварц