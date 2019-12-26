Законопроект о рынке земли может рассматриваться в Раде три месяца - Арахамия

Давид Арахамия отмечает, что после прохождения законопроектом рассмотрения в профильном комитете есть «теоретическая возможность» выносить его на рассмотрение сессионного зала парламента.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что законопроект о рынке земли может рассматриваться в сессионном зале три месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, будет ли этот законопроект рассмотрен сразу после Нового года.

"Сейчас выглядит так, что это длинная песня... Почему не поставить сразу - потому что мы планируем деятельность парламента, и если мы поставим сразу - мы заблокируем на неопределенный срок. Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия.

По его словам, рассмотрение законопроекта зависит, в том числе, от переговоров вокруг него, которые сейчас проходят.

"После прохождения Комитета у нас есть теоретическая возможность выносить это в зал. Но мы уже знаем, что, даже если будет 2,5 тысячи (поправок - УНИАН) и люди будут в зале настаивать, то это точно два месяца работы парламента. Два месяца сессионных... Это будет 2,5 - 3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект", - подчеркнул Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

20 декабря председатель ВР Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний (26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года) для подготовки законопроекта ко второму чтению.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действует с 2001 года в Украине, до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.