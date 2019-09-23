Украинцы все чаще предпочитают бесконтактную оплату - Mastercard

Компания ожидает увеличения доли оснащенных бесконтактной оплатой устройств в Украине до 62% к 2021 году.

Международная компания Mastercard в Украине ожидает, что до конца 2020 года 62% переносных устройств будут оснащены функцией оплаты.

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Об этом сообщила генеральный директор представительства Mastercard Europe в Украине Инга Андреева в ходе организованной Европейской Бизнес Ассоциацией встречи, посвященной глобальному обзору экономики Украины и ожиданиям бизнеса на следующий год.

"До конца 2020 года мы ожидаем, что 62% переносных устройств будут оснащены функцией оплаты. И это глобальный тренд. Второй тренд – до 14% покупок в рознице уже приходится на онлайн-коммерцию, в 2021 году мы ожидаем, что этот показатель вырастет до 17%", - сказала Андреева.

Она также сообщила, что количество активных платежных карт в Украине достигло 38 млн, продемонстрировав прирост за последние полгода на 3%.

Генеральный директор представительства Mastercard Europe в Украине отметила со ссылкой на данные Национального банка Украины, что 8 из 10 транзакций в Украине уже безналичные.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, количество бесконтактных платежных карт в Украине в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 44% - до почти 4 миллиона штук. В целом по состоянию на начало 2019 года украинские банки выпустили 59,4 миллиона платежных карт, из них активных платежных карт насчитывалось 36,9 миллиона штук, бесконтактных платежных карт - 4 миллиона штук, карт с магнитной полосой – 30,4 миллиона штук.

По данным Mastercard, Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. В то же время 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов.

Согласно прогнозу Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), доля безналичных расчетов в 2019 году составит 17-20% в общем объеме расчетов.

Справка УНИАН. Международная компания Mastercard специализируется на платежных решениях и технологиях, управляя платежной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях.