Украинская система газовых хранилищ может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м свободных мощностей.

Украина может стать одним из крупнейших партнеров Евросоюза в хранении газа, закачав в хранилища 15 млрд куб. м. европейского голубого топлива.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Он отметил, что в этом отопительном сезоне Украину, как и всю Европу, ожидает чрезвычайно тяжелый период. Но именно взаимная поддержка и координация усилий помогут устоять.

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Ключевую роль в устойчивом прохождении зимы играют запасы энергоносителей. Данные европейских операторов свидетельствуют, что сейчас заполненность подземных газохранилищ ЕС составляет почти 90%.

В то же время украинская система газовых хранилищ, одна из крупнейших в Европе, может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м свободных мощностей, отметил министр.

"Это более 10% от общего объема газохранилищ Европы. И такая возможность диверсификации хранения запасов вполне соответствует европейской программе REPowerEU. Украина сейчас может стать одним из лучших партнеров ЕС в хранении газа", - считает Галущенко.

По его словам, цены на хранение природного газа, которые предлагает Украина, остаются в 2-4 раза ниже, чем предлагают соседние страны. Кроме того, даже в условиях военного положения "Укртрансгаз" - оператор газохранилищ Украины обеспечивает стабильное функционирование таможенного склада, в том числе и при осуществлении операций по реэкспорту природного газа.

Глава Минэнерго сообщил, что отсутствуют какие-либо ограничения по функционированию таможенного склада и не будет введено никаких мер по ограничению реэкспорта в будущем.

"Таким образом, созданы все условия для обеспечения полноценного предоставления нерезидентам услуг по хранению газа в режиме таможенного склада", - отметил Галущенко.

Украинские газовые хранилища:

Глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что на начало отопительного сезона в хранилищах будет накоплено 15 млрд куб.м газа. Также есть договоренности с США о выделении 2 млрд куб. м газа.

Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

Украина имеет уникальную систему газохранилищ объемом более 30 млрд кубометров вблизи границы Европейского Союза. В настоящее время они заполнены менее чем наполовину.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

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