Повышение тарифов на электроэнергию до 2,88 грн увеличит платежку на 200-300 гривень. Об этом рассказал член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире информационного телемарафона.
"Сегодня национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 предварительно до 2,88 копеек. Ориентировочно на семью это от 200 до 300 гривень увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии и в дальнейшем будут их получать", - рассказал он.
Он отметил, что такое решение частично покроет дефицит денег, который располагает "Энергоатом" и "Укрэнерго". Многие объекты энергетики получили повреждения от ракетных атак россиян и на восстановление их нужны большие средства.
"Нам нужно восстанавливать энергетическую инфраструктуру. Сегодня наши доноры частично помогают, но этой помощи крайне недостаточно, чтобы мы могли полностью восстановиться. На это нужны огромные ресурсы: и финансовые, и человеческие, и материально-технические", - добавил он.
Ситуация с энергетикой в Украине
Как сообщал УНИАН, по данным Минэнерго, на восстановление украинской энергосистемы нужно около 11 миллиардов долларов. На поверхностный ремонт к зиме-миллиард.
По словам председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает лишь четверть ее стоимости.