Германия готова использовать свои АЭС в случае необходимости.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия будет лучше готова к следующей зиме, поскольку она будет иметь больше доступных газовых ресурсов.

Об этом сообщает Reuters.

"Главной проблемой для снабжения электроэнергией является выход из строя АЭС во Франции", – сказал Роберт Хабек, добавив, что Германия готова использовать свои АЭС в случае необходимости.

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"Следующей зимой у нас будет другая ситуация: у нас будут дополнительные газовые мощности. Я не знаю, какой будет ситуация во Франции, но с точки зрения количества запасов газа у нас будет точно лучшее положение", – резюмировал он.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ.

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