Энергетическая независимость: премьер назвал ключевую задачу Кабмина

По словам премьера, сейчас правительство прилагает все усилия, чтобы минимизировать любые энергетические воздействия.

Диверсификация поставок энергоресурсов и общая энергетическая независимость Украины являются одними из основных задач правительства и государственных энергетических холдингов.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Диверсификация и энергетическая независимость для нас имеют ключевое значение. Мы правильно движемся что по атомной энергетике, что по газу, что по энергетике в целом. Понятно, что всегда хочется быстрее, и это важный вопрос, который сейчас стоит перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

По словам премьера, сейчас правительство прилагает все усилия, чтобы минимизировать любые, прежде всего внешние, энергетические воздействия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укргазвыдобування" задачу активно наращивать добычу украинского газа, чтобы достичь показателя 20 миллиардов кубометров в год и таким образом обеспечить полную энергонезависимость государства.