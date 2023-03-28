Земле, грунту, атмосферному воздуху и водным ресурсам уже нанесен ущерб на 2 трлн гривень.

По предварительным подсчетам, недрам Украины вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ нанесен ущерб на 10 триллионов гривень.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на сегодня приняты и зарегистрированы в Минюсте семь методик, согласно которым подсчитываются убытки, которые нанесла окружающей среде война России против нашей страны.

"В частности, по четырем направлениям уже подсчитываются убытки. Это - земля, почвы, атмосферный воздух, водные ресурсы. Госэкоинспекция работает в этом направлении, и уже насчитано почти 2 триллиона гривень убытков. И это только начало, потому что еще очень много работы. Еще надо подсчитать убытки, касающиеся лесов, природно-заповедного фонда", - рассказал начальник отдела экологического контроля Управления экологического контроля и методологии Минприроды Александр Ставнийчук.

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По его словам, в вопросе, касающемся ущерба, нанесенного украинским недрам, только по предварительным оценкам сумма ущерба составляет около 10 триллионов гривень.

Вред окружающей среде из-за войны - детали

По данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нанесенный Россией вред экологии Украины оценивается в 2 триллиона гривень.

По данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на февраль, за год полномасштабной войны уже задокументировано более 2,3 тыс. преступлений против природы. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.