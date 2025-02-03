Этот уникальный вид сейчас сталкивается с серьезной угрозой.

В рамках природоохранной инициативы в Великобритании родилось 33 находящихся под угрозой исчезновения лягушат Дарвина, додом для которых являются отдаленные леса на юге Чили

Как пишет Interesting Engineering, открытые Чарльзом Дарвином в 1834 году, крошечные южно-дарвиновские лягушки хорошо известны своей необычной стратегией воспитания.

Самец лягушки отвечает за заботу о развивающемся потомстве. Они вынашивают головастиков в своем голосовом мешке (мешочке в горле) до тех пор, пока они не будут готовы появиться изо рта в виде лягушат. Это делает лягушку Дарвина единственным известным земноводным, у которого самец вынашивает детенышей на протяжении всего их развития.

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Отмечается, что этот уникальный вид сейчас сталкивается с серьезной угрозой. Смертельное грибковое заболевание (хитридиомикоз амфибий) распространяется по всей их среде обитания.

Столкнувшись с неминуемым вымиранием, команда защитников природы из Лондонского зоопарка начала срочную спасательную операцию по спасению популяции лягушек Дарвина. Бен Тэпли, куратор амфибий Лондонского зоопарка, рассказал:

"Эти лягушки представляют собой важную часть биоразнообразия и природного наследия Чили, и их выживание зависит от нашей способности защитить их от хитридиевого грибка".

Защитники природы приложили невероятные усилия, чтобы спасти этих находящихся под угрозой исчезновения лягушек, обитающих в парке Тантауко в южной части острова Чилоэ.

Спасательная команда собрала 55 лягушек Дарвина. Ученые обнаружили, что 11 самцов вынашивали головастиков в своих голосовых мешочках. Они перевезли самцов и их головастиков за с этого отдаленного чилийского острова в Лондонский зоопарк на лодке, самолете и автомобиле. Лягушки путешествовали в специально разработанных контейнерах с контролируемым климатом.

В Лондонском зоопарке создали специальную биобезопаснау средц обитания, имитирующуя прохладную влажную среду чилийских лесов. Усилия по сохранению увенчались успехом, поскольку родилось 33 лягушонка.

Важно , что эта популяция в неволе будет охранять вид, пока специалисты по охране природы работают над восстановлением его естественной среды обитания.

"У лягушек Дарвина своеобразный репродуктивный цикл. Самки откладывают икру на лесной подстилке, которую затем оплодотворяют и собирают самцы. Самцы вынашивают развивающихся головастиков, пока они не превратятся в лягушек и не "родятся", - сказано у статье.

Сообщается, что хитридиомикоз амфибий поразил не менее 500 видов. Он считается одним из самых разрушительных инфекционных заболеваний, поражающих амфибий.

В 2023 году этот смертельный грибок был обнаружен в лесах парка Тантауко на юге Чили. Этот вид особенно уязвим к заболеванию, и в течение года контролируемые популяции резко сократились на 90%. Эти лягушки классифицируются как эволюционно особые и находящиеся под угрозой исчезновения.

Исследователи опасались, что смертельный грибок уничтожит и без того сокращающуюся популяцию лягушек Дарвина. В октябре прошлого года специалисты по охране природы Лондонского зоопарка обнаружили популяцию этих лягушек, свободную от хитридиевого грибка, и начали спасательные работы.

Первоначально спасти лягушек было сложно из-за их крошечного размера (всего 3 см) и превосходной маскировки в мшистой среде. Несмотря на все эти трудности, их усилия увенчались успехом. Тэпли отметил:

"Это знаменательный момент в нашей работе по защите лягушек Дарвина от разрушительного воздействия хитридиевого грибка. Успешное родительское воспитание этих лягушат является мощным символом надежды для вида и подчеркивает, чего можно достичь, когда специалисты по охране природы работают сообща".

Отмечается, что долгосрочная цель - использовать потомство лягушек для реинтродукции в дикую природу и изучить воздействие хитридиевого грибка в Чили.

Новости о животных

Доктор Гарри Эванс руководил учеными, в том числе из Датского музея естественной истории и Королевских ботанических садов Кью, в исследовании по идентификации грибка, обнаруженного на пауке во время съемок сериала BBC Winterwatch в Северной Ирландии. На основании как морфологических, так и молекулярных данных грибок был подтвержден как новый вид и назван в честь ведущего и историка-естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо. Он превращает пауков в зомби.

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