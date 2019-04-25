"Буквально пару деревьев – и все": ВР существенно ужесточила наказание за незаконную вырубку лесов

За соответствующее решение проголосовал 241 нардеп.

Верховная Рада Украины приняла законопроект 10201-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов», согласно с которым усилена уголовная ответственность и увеличены штрафы за незаконную вырубку лесов.

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За соответствующее решение проголосовал 241 нардеп.

Как написал один из инициаторов законопроекта нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook, порог уголовной ответственности за незаконную вырубку лесов был снижен почти в 50 раз.

«Теперь буквально пару деревьев – и все», – описывает Луценко последствия нарушения закона после его принятия.

Как отметила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова, принятие этого законопроекта позволило исправить ошибку депутатов, когда из-за решения парламента осенью 2018 был увеличен предельный размер определения существенного ущерба от вырубки леса до двух тысяч необлагаемых минимумов, что эквивалентно сумме 2 млн грн, а сумму тяжелых последствий было увеличено до пяти необлагаемых минимумов, или 48,8 млн грн, вместо ожидаемых 35 тыс. грн.

"Таким образом, за такое общественно опасное преступление как незаконная вырубка лесов у нас предусмотрена уголовная ответственность только в том случае, если черные лесорубы нарубят на 2 млн грн, а это почти один гектар леса. Только за один гектар леса, не менее, наступает уголовная ответственность ", - подчеркнула Червакова.

Согласно пояснительной записке, реализация положений акта позволит повысить эффективность предотвращения незаконных рубок и нарушением при ведении лесного хозяйства, уменьшить количество объема незаконно добытой древесины, а также повысить уровень неотвратимости наказания за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.