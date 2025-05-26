Некоторые старые или дешевые зарядные устройства также могут оказаться опасными

Без зарядных устройств смартфоны были бы не более чем гирями. Роль этих важных аксессуаров в функциональности устройства неоспорима, как и простота и удобство их использования.

Издание Slash Gear пишет, что многие предпочитают держать зарядное устройство для телефона постоянно подключенным к сети, даже когда оно не используется. Это позволяет быстро получить доступ к зарядке, когда приходит время включить устройство.

Что будет, если зарядка стоит в розетке

На самом деле в энергии, потребляемой неактивным зарядным устройством, нет ничего страшного. Когда зарядное устройство подключено к розетке и не используется, оно будет потреблять энергию в режиме ожидания, что составляет не более 0,5 Вт. Но это не означает, что оставлять его включенным в розетку - хорошая идея.

Видео дня

Скорее всего, в вашем распоряжении не одно зарядное устройство, а несколько, подключенных к сети в любой момент времени, как от ваших собственных устройств, так и от устройств других членов семьи. Со временем такое чрезмерное использование может нанести ущерб не только кошельку.

Зарядные устройства низкого качества могут потреблять в 20 раз больше энергии, чем те, что изготовлены официальным производителем телефона. Некоторые старые или дешевые зарядные устройства также могут оказаться опасными, потому что могут перегреться и загореться, если оставить их в розетке. Не стоит забывать и об экологических проблемах, ведь нерациональное использование энергии приводит к выбросам CO2, которые вредят планете.

Как решить проблему

Самый простой способ борьбы с этим - отключать зарядное устройство от сети, когда оно не используется. Однако производители придумали и свои способы решения проблемы - современные зарядные устройства с функцией автоматического отключения питания или удлинители со специальными выключателями для каждого подключенного зарядного устройства. Также существует множество "умных" розеток и вилок, которые позволяют лучше управлять источниками питания с телефона.

Ранее УНИАН писал, что названы 8 мест в доме, где не стоит ставить телевизор.

Вас также могут заинтересовать новости: