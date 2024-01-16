Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, этот напиток может быть ответом, потому что он помогает сохранить молодость.

В наше время продолжительность жизни людей значительно возросла. Однако, конечно, есть люди, которые живут намного дольше других, и многие из них проживают на греческом острове Икария. Об этом пишет издание Greek City Times.

Отмечается, что многие ученые побывали на Икарии в поисках ответов, почему местные жители здесь живут дольше. Автор бестселлеров New York Times Дэн Бюттнер и его команда объявили Икарию одной из шести голубых зон по всему миру.

"Голубая зона определяется как место, где окружающая среда благоприятна для пожилых людей, и на Икарии было обнаружено, что жители здесь в несколько раз чаще достигают возраста 90+, чем обычно. На Икарии значительно меньше случаев рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, редко встречается слабоумие", - пишет издание.

Некоторые из наиболее важных результатов исследований, проведенных здесь, связаны с греческим кофе, который местные жители употребляют ежедневно. Греческий кофе не только считается важной частью греческой культуры, но и теперь считается полезным напитком для нашего здоровья.

"Обширные исследования греческого кофе выявили наличие сильных и мощных антиоксидантных ингредиентов, которые связаны с хорошей работой сердца, защитой от диабета II типа и многое другое", - говорится в статье.

В исследовании были обследованы жители в возрасте от 55 до 100 лет и исследована связь между потреблением кофе и его влиянием на уровень здоровья пожилых жителей острова. Результаты показали, что более 87% участников ежедневно употребляли греческий кофе и имели лучшее здоровье сосудов, а их артерии вели себя как у людей младшего возраста.

Исследователи предполагают, что некоторые ингредиенты греческого кофе, такие как упомянутые выше антиоксиданты, вероятно, улучшат функцию артерий, увеличивая способность организма усваивать оксид азота. Даже для тех, кто страдает от высокого кровяного давления, потребление кофе показало лучшее влияние на функцию эндотелия.

"Исследователи пришли к выводу, что греческий кофе с его богатым содержанием полифенолов и антиоксидантов, похоже, имеет широкий спектр преимуществ для крепкого здоровья, что дает нам еще больше оснований употреблять этот напиток", - резюмирует издание.

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