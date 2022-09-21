К толпе митингующих подошли мужчины с военнной символикой.

В Екатеринбурге группа мужчин с рашистской символикой пыталась спровоцировать протестующих против частичной мобилизации на столкновения, но была задержана вместе с участниками митинга.

Видео задержания появились в сети.

Акция протеста проходила вечером в центре города. Несколько десятков граждан выступали против мобилизации на войну в Украине.

Видео дня

К толпе митингующих подошли мужчины с рашистской Z-символикой. Один из россиян в толстовке "Армия России" сказал на камеру: "Мы не лохи, мы не черти, мы будем защищать Россию".

Тот же мужчина на уточнение журналистов добавил, что "завтра же уезжает" воевать в Украину.

Уже на втором видео СМИ сняли, как провокаторов задерживают местные силовики. "Я за Россию!" - кричал россиянин, когда его вели в автозак.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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