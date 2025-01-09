Исследование 1998 года привело к широко распространенному мнению, что древний памятник служил астрономической обсерваторией.

Обнаруженный в 1968 году один из крупнейших мегалитических памятников на Ближнем Востоке Руджм-эль-Хири (также известный как "Колесо призраков" и Левантийский Стоунхендж) повернулся на 40 метров с тех пор, как был построен 5000 лет назад. Об этом пишет IFLScience со ссылкой на новое исследование в журнале Remote Sensing, которое разрушило популярную теорию о том, что этот загадочный лабиринтный объект на Голанских высотах функционировал как астрономическая обсерватория.

"Руджм-эль-Хири состоит из центральной пирамиды из камней, окруженной несколькими концентрическими кругами из базальтовых камней, соединенных серией радиальных стен. С окружностью около 500 метров и диаметром 150 метров, этот массивный памятник и его предназначение были предметом интенсивных споров на протяжении более полувека", - говорится в публикации.

Отмечается, что, по мнению некоторых археологов, "Колесо Призраков" служило оборонительным фортом, другие же считают его местом захоронения важного лидера или политической фигуры.

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Но исследование 1998 года привело к широко распространенному мнению, что древний памятник служил астрономической обсерваторией. Тогда ученые пришли к выводу, что оси симметрии и входы Руджм эль-Хири были выровнены по направлениям солнцестояний, равноденствий, Сириуса и других небесных тел, как они бы выглядели на небе бронзового века.

"Авторы нового исследования проанализировали тектонические движения в районе Галилейского моря за последние 150 миллионов лет. По словам ученых, "тектонические блоки северного Израиля непрерывно двигались по эллиптической траектории против часовой стрелки" со средней скоростью от 8 до 15 миллиметров в год. В результате Руджм-эль-Хири, вероятно, повернулся примерно на 40 метров за последние 4000 лет, что означает, что его оси, входы и другие особенности изначально были построены далеко от их нынешнего местоположения", - отмечается в статье.

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что Руджм-эль-Хири вряд ли был обсерваторией. Таким образом ученые вернулись к исходной точке понимания того, почему он был построен.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученым удалось разгадать главную тайну возникновения Стоунхенджа.

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