Чтобы весенняя посадка нарциссов прошла удачно, запомните несколько правил.

Прекрасные нарциссы считаются неприхотливыми цветами, которые могут выращивать даже новички. Самым сложным в их выращивании является выбор правильного времени и места посадки. Если справитесь с этим, то дальше проблем не возникнет.

Хотя луковичные первоцветы обычно выращивают осенью, весенняя посадка тоже возможна. Мы назвали лучшие сроки, когда сажать нарциссы весной, и поделились тонкостями процедуры.

Когда сажать нарциссы в открытый грунт

Если вы верите во влияние Луны на растения, то подобрать удачные дни для посадки поможет лунный посевной календарь. Вот когда сажать нарциссы рекомендуется по фазам спутника:

Видео дня

в апреле - 11, 15-19, 22-24, 29-30 число.

- 11, 15-19, 22-24, 29-30 число. в мае - 1-3, 10-11, 15-17, 21-26, 30 число.

Однако в первую очередь нужно ориентироваться на погодные условия. Лучшим для посадки луковиц считается период, когда температура не опускается ниже +7° в течение пяти дней. Обычно это конец апреля, хотя в этом году из-за заморозков можно отложить процедуру на начало мая.

Как сажать нарциссы весной

Перед тем, как сажать нарциссы, важно выбрать подходящий участок. Эти цветы любят рыхлый плодородный грунт с хорошим освещением. Желательно, чтобы участок не находился в низине - растения не терпят застоя воды. Почву можно обогатить перегноем, торфом, золой, гуминовыми удобрениями.

При весенней посадке луковицы рекомендуется хранить в холодильнике в течение 1,5-2 месяцев перед посевом. Таким образом мы искусственно имитируем зимовку луковиц и ускоряем их пробуждение.

На какую глубину сажать нарциссы - зависит от погоды в вашем регионе. В северных областях Украины с холодными зимами выкапывают ямы глубиной 20-25 см. В регионах с мягким климатом глубина лунок достигает 13-15 см. Расстояние между рядами - 50 см. На дно грядок насыпьте горсть песка для дренажа.

Установите луковицы на расстоянии 15 см друг от друга и утрамбуйте почвой. Посаженные нарциссы полейте водой. В будущем клумбу поливайте только при длительных засухах. Важно не переливать растения, иначе корни сгниют. Расцветут такие нарциссы только на следующий год.

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