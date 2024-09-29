Когда родители связывают свою самооценку с достижениями детей, то неизбежно создаю беспокойство и стыд в себе и в них.

Сегодня родители проводят больше времени с детьми, чем в середине 60-х, но многие все еще страдают от чувства вины и беспокойства, что они делают недостаточно.

И если родитель подвержен навязчивому сравнению по поводу того, достаточно ли он делает, чтобы ребенок был счастлив, легко попасть в ловушку чувства неполноценности при чрезмерной опеке, пишет CNBC.

Лайф-тренер и специалист по эмоциональному интеллекту Дженни Ву, прошедшая обучение в Гарварде, рассказала, что в ходе работы выявила одну фразу, которую родители с высоким эмоциональным интеллектом используют, чтобы меньше нервничать и воспитывать способных детей: "Я достаточно хорош".

Видео дня

"Достаточно хорош" - это не о том, чтобы делать минимум, а о том, чтобы оставаться верными тому, что наиболее важно для вас и потребностей ребенка, не попадая в ловушку нереалистичных ожиданий других людей.

Лайф-коуч объяснила, как это работает. Во-первых, родители отказываются от потребности в социальном одобрении. Специалист отметила, что часто родители поддаются необходимости выглядеть так, будто у них все под контролем, и доказывать, что они воспитывают успешных детей.

Дело в том, что когда родители связывают свою самооценку с достижениями детей, то неизбежно создаю беспокойство и стыд в себе и в них. Этот сдвиг фокуса с родительства на исполнение является основным фактором хронического перенапряжения и выгорания.

Ситуация каждого человека уникальна, и каждый ребенок также развивается в своем собственном темпе. Попытка идти в ногу с кем-то или подражание тенденциям родительства только истощат и отвлекут от того, что действительно важно.

В связи с этим он ркомендует переключиться со страха упустить на радость упустить. "Установите свой "достаточно хороший" якорь, определив свои стандарты родительства, признав ограничения и приняв компромиссы", - посоветовала специалист.

Это означает делать такие вещи, как:

Устраивать простое, уютное празднование дня рождения вместо того, чтобы переживать из-за украшений для вечеринки;

Чувствовать себя нормально из-за пропуска мероприятия у ребенка, потому что качество моего участия важнее количества;

Выбирать занятие, которое интересно моему ребенку, не беспокоясь о том, на что другие родители записывают своих детей.

Они создают список "Я НЕ буду делать"

Лайф-коуч отметила, что если родители делают все, то у детей не будет возможности внести свой вклад. Родители с высоким эмоциональным интеллектом часто меньше нервничают, отказываясь выполнять задачи, с которыми их дети могут справиться сами.

"Чтобы уменьшить крики и усталость от принятия решений, заранее установите границы родительского поведения. Снимайте стресс, назначая соответствующие возрасту домашние обязанности. Осязаемый список "Я НЕ буду делать" помогает удерживать ребенка под контролем, предотвращая при этом чрезмерную опеку с вашей стороны", - рассказала специалист.

Она посоветовала составить список "Я НЕ буду делать" из трех-пяти пунктов. Каждые шесть месяцев пересматривать его, чтобы добавлять больше задач по мере того, как ребенок растет и становится более способным. Такой подход готовит детей к реальному миру, обучая их проявлять инициативу, справляться с разочарованиями и решать проблемы самостоятельно.

В конечном итоге, мышление "достаточно хорошо" может помочь избавиться от давления в попытке сделать все идеально. Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что действительно важно, и дать детям возможность взять на себя ответственность за свой рост, мастерство и независимость.

Вас также могут заинтересовать новости: