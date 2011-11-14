В Черновцах бомжует экс-кандидат в губернаторы штата Аризона

В Черновцах уже несколько недель бомжует бывший кандидат в губернаторы американского штата Аризона Кэрри ДОЛЕГО.

Как передает корреспондент УНИАН, его нашли волонтеры городского приюта для бездомных «Народная помощь».

На железнодорожном вокзале они увидели мужчину, который даже среди бездомных выделялся особо запущенным видом, однако заговорил на чистом английском языке. При себе у него были документы, компьютер, деловой костюм.

На Буковину гражданина США привела любовь. В Интернете он познакомился с черновчанкой Юлей и после многомесячной переписки решил познакомиться с потенциальной невестой лично. К.ДОЛЕГО написал ей, что едет в Черновцы, однако в условленный день по неизвестным причинам она его не встретила.

В общении с корреспондентом УНИАН К.ДОЛЕГО сообщил, что ему 53 года. Он ветеран полиции и учится в университете штата Аризона, где три года изучает международные отношения, уже получив степень бакалавра. На должности губернатора он планировал бороться с высоким уровнем безработицы в Аризоне.

В Украину К.ДОЛЕГО приехал в мае, чтобы поделиться с украинскими учеными своим оригинальным инженерным решением, которое, по его мнению, позволит предотвращать повреждения морских кораблей и самолетов и поможет уменьшить статистику жертв катастроф в воздухе и на море. Для этого американец специально приехал в Севастополь. Однако в Крыму ему по техническим причинам на пенсионной карточке был заморожен счет. Следующей неприятностью для К.ДОЛЕГО, по его словам, стало неожиданное решение квартирной хозяйки выставить его на улицу, хотя он заплатил за месяц вперед. Встреча с черновчанкой, с которой он на тот момент уже несколько месяцев общался в Интернете, показалась ему выходом из ситуации. Прибыв в Черновцы, американец никого не встретил. Об этой женщине ему известно, что она работает хирургом.

По словам К.ДОЛЕГО, он не воспользовался возможностью уехать домой за счет посольства США, поскольку за нарушение визового режима он больше не сможет приехать в Украину. Американец решил любыми путями найти свою любимую в Черновцах, даже если придется бомжевать.