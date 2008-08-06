Влюбленные поженились в воздухе, на крыльях самолетов (фото)

То, что браки вершатся на небесах доказала пара из Великобритании. Они поженились в воздухе, привязанные к крыльям небольших самолетов, передает 5 канал.

Паре удалось найти и священнослужителя, который увлекается авиаспортом. Он согласился обвенчать влюбленных на высоте 152 метра. Три биплана летели со скоростью 161 километр через час. Клятвы любви и верности женихи говорили в специальные микрофоны - так что всю церемонию могли слышать свадебные гости. Устроить экстремальную свадьбу пара решила еще во время обручения, которое также состоялось в необычном месте, - а именно в тропических лесах Бразилии.

Кэти Макуолтерс, экстремальная невеста: "Это взрыв эмоций! Ты наверху, стремительно летишь, адреналин - зашкаливает, пейзаж невероятный! А еще нужно своевременно сказать – Да, я согласна выйти за Тебя замуж. Ощущение - как на американских горках, но безопаснее".

Даррен Макуолтерс, экстремальный жених: "Мы оба немного сумасшедшие - поэтому и свадьбу хотели такую же".

Фото с сайта ВВС