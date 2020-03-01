Во Львове пьяный водитель вызвал на помощь маму, попав в ДТП (видео)

В салоне Renault было четверо парней в состоянии алкогольного опьянения, которые продолжили пьянствовать, даже когда на место происшествия прибыли правоохранители.

Во Львове произошло ДТП с участием пьяной компании. Водитель автомобиля Renault вызвал на помощь свою маму.

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Об этом рассказали в сообществе «Варта 1».

Авария случилась на улице Кульпарковской, где столкнулись два автомобиля – Renault, в котором находились молодые люди навеселе, и машина марки Lanos сервиса такси Uber. В результате столкновения сильно пострадала женщина, ехавшая в такси – ее госпитализировали.

В салоне Renault было четверо парней в состоянии алкогольного опьянения. Они продолжили пьянствовать, даже когда на место происшествия прибыли правоохранители. Мужчина, который был за рулем автомобиля, игнорировал требования полицейских пройти тест на алкоголь и звонил маме. Он утверждал, что это такси врезалось в его авто.

Через некоторое время на место аварии прибыла мать водителя, которая вызвала машину скорой помощи и увезла сына в больницу.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.